Oyuncu Yurdagül Vergon son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Oyuncu Yurdagül Vergon son yolculuğuna uğurlandı

02.01.2021 19:55 | Son Güncelleme: 02.01.2021 19:58
Oyuncu Yurdagül Vergon son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçısı Yurdagül Vergon'un (88) cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları sanatçısı Yurdagül Vergon'un (88) cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada, aynı zamanda seslendirme sanatçısı olan Yurdagül Vergon'un hayatını kaybettiği ve Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildiği bildirildi.

Eskişehir'de 18 Nisan 1933'te dünyaya gelen sanatçı, Türk sinemasının önemli yapımlarında ve birçok televizyon dizisinde yer aldı.

Kariyeri boyunca Sevil Üstekin, Garibe Gündem, Şeref Çokşeker, Oya Başar gibi önemli sanatçıları seslendirerek geniş kitlelerce tanınan Vergon, Şehir Tiyatrolarında "Bir Kavuk Devrildi", "Sinekler", "Gecenin Sonu", "Göç", "Çalıkuşu", "Kadınlar", "Dövme Gül", "Bir Yaz Gecesi Rüyası", "Gülnihal", "İspinozlar", "Hülleci", "Çatallı Köy", "Gökte Bir Kuyu", "Susuz Yaz", "Çatıdaki Çatlak" ve "Bir Gelin Geldi" oyunlarında rol aldı.

Yurdagül Vergon, ayrıca "Talih Kuşu", "Yüreğin Aynası", "Yeşil Bir Dünya", "Acıların Günlüğü", "Yuvasızlar", "Seyyar Kamil", "Sarışınım", "Kahraman Hamamcı", "Düğün", "Asılacak Kadın", "Alev Gibi", "Sekreter", "Bir Kadın Bir Hayat", "Acımak", "Tutku", "Acı Ekmek", "Nikah Masası", "Boynu Bükük", "Ayrılık Kolay Değil" ve "Kadifeden Kesesi" filmler ile "Beşinci Boyut", "Sırlar Dünyası", "Affet Bizi Hocam", "Deli Divane", "Zirvedekiler" ve "Sevgi Oyunu" dizilerin oyuncu kadrosunda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Prens Harry Hande Erçel Demet Akalın Seren Serengil
Spor Erol Bulut Okan Buruk Ryan Babel Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Yılbaşı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oyuncu Yurdagül Vergon son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 20:03:23. #1.14#
title