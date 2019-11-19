Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, nişanlısı ile ayrıldı
Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, evlilik hazırlığı yapan nişanlısı Burak Yırtar ile yollarını ayırdı. Sakallıoğlu, ayrılık kararı sonrası nişanlısı ile olan tüm fotoğraf ve videoları sildi.
Çektiği videolarla kısa sürede fenomen olan ve daha sonrasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Jet Sosyete'de yer alan Yasemin Sakallıoğlu, nişanlısı ile ayrıldı. Çiftin barıştırmak için aileler bile devreye girdi.
HER ŞEYİ SİLDİ
Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında yer alan 2. Sayfa programında yer alan habere göre: Geçtiğimiz Nisan ayında nişanlanan Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar ayrılık kararı aldı. İlk filmi Zengo için gün sayan ve vaktinin büyük bir kısmını filmi için çalışarak geçiren Sakallığlu'nun sevgilisiyle arası açıldı. Ayrılık kararı alan Sakallıoğlu, Yırtar ile YouTube kanalı üzerinden yayınladığı videosunu sildi.
HABERLERE SESSİZ KALDI
Ayrılık kararı ile herkesi şaşkına çeviren Sakallığlu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. Sakallıoğlu, sunucuların ayrılık nedenini sorduğu mesajı gördü ancak cevap vermek istemedi.
"MERHABA ARKADAŞLAR, BEN NİŞANLANDIM"
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Yasemin Sakallıoğlu, nişanlandığını da "Merhaba arkadaşlar; ben nişanlandım. Tüm gece ağlayan babamla heyecandan yanakları kızaran annemle ve en yakın akrabalarımız eşliğinde huzur dolu bir 5 saat geçirdik. İnsan böyle zamanlarda en çok kafasındaki soru işaretlerine cevap arıyormuş bunu anladım." notuyla duyurmuştu.
YÖNETMEN YARDIMCILIĞI YAPIYOR
Elazığ doğumlu olan Burak Yırtar, Anadolu Üniversitesi mezunudur. Kariyerinde oyunculuk olsa da esas mesleği yönetmenlik ve yönetmen yardımcılığıdır.
Haber Videosu: Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, nişanlısı ile ayrıldı