Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, okurlarıyla buluşacak

Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, gerçek hayat hikayesinden esinlenerek kaleme aldığı "Hanne" adlı kitabını okurları için imzalayacak.

Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, gerçek hayat hikayesinden esinlenerek kaleme aldığı "Hanne" adlı kitabını okurları için imzalayacak.

D&R Üsküdar Nev Çarşı mağazası ev sahipliğinde gerçekleşecek etkinlik, 18 Eylül'de saat 15.00'te başlayacak.

Kitap, Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan Hanne'nin yaşadığı, aile içi şiddet, cinayet, intihar, kültür çatışması, aşk ve varoluş sancılarını ele alıyor.

Etkinlik, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk