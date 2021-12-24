Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar! 3 yaşındaki oğullarının velayeti anneye verildi - Haberler Magazin
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Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar! 3 yaşındaki oğullarının velayeti anneye verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı. Mahkeme, çocuğun velayetinin annede kalmasına karar verdi.

2018 yılında sade bir nikah töreniyle evlenen Özcan Deniz ve Feyza Aktan çifti, 2019 yılında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıyla nedeniyle boşanma kararı aldı. Çekişmeli başlayan boşanma davasında Aktan'ın çocuğuna özen göstermediğini ve ilgisiz davrandığını ileri süren oyuncu, velayet davası açtı. Deniz'in 2019 yılında boşandığı Feyza Aktan'a 3 yaşındaki oğlu için açtığı velayet davası karara bağlandı.

GÖRÜŞ GÜNLERİ ARTIRILDI

İstanbul 17. Aile Mahkemesi çocuğun velayetinin anne Feyza Aktan'da kalmasına karar verdi. Çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar veren mahkeme, Özcan Deniz'in görüş günlerinin ise artırılmasına karara bağladı.

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar! 3 yaşındaki çocuğun velayeti anneye verildi

KAVGA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI

Yaşadıkları tartışma ve kavgalarla gündemden düşmeyen Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın 15 Eylül günü ettiği kavganın görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Oğlunun okula gitmediğini öğrenmesi üzerine eski eşi Aktan'ın evine giden Deniz'le eski eşi arasında çıkan tartışma kavgaya dönmüştü. Görüntülerde Aktan'ın üzerine yürüdüğü Deniz'in tişörtünü yırttığı görülmüştü. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde, Özcan Deniz'in "Çocuğun kıyafetini giydir, elimi cimcikleme" dediği, Feyza Aktan'ın ise "Bıktım senden, ne istiyorsun benden" diye bağırdığı duyuluyor.

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar! 3 yaşındaki oğullarının velayeti anneye verildi

Özcan Deniz'in Feyza Aktan'a açtığı velayet davasında karar! 3 yaşındaki çocuğun velayeti anneye verildi

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