Oyuncu Umut Oğuz, orman yangınlarında provokatörlere karşı uyardı
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Oyuncu Umut Oğuz, orman yangınlarında provokatörlere karşı uyardı

Oyuncu Umut Oğuz, orman yangınlarında provokatörlere karşı uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MUĞLA (İHA) – Muğla'daki orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılan oyuncu Umut Oğuz, "Yangın söndürmeye yardımcı olalım ama haddimizi aşmayalım. Provokasyonlara gelmeyin" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

MUĞLA (İHA) – Muğla'daki orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılan oyuncu Umut Oğuz, "Yangın söndürmeye yardımcı olalım ama haddimizi aşmayalım. Provokasyonlara gelmeyin" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan Hacıveliler Mahallesi'ndeki ormanlık alan bugün alevlere teslim oldu. Öğlen saatlerinde başlayan yangın hızla ilerlerken söndürme ekipleri ve vatandaşlar omuz omuza mücadele etti. Yangın söndürme çalışmalarına birçok dizi ve filmde yer almış oyuncu Umut Oğuz da katıldı. Oğuz itfaiye ekiplerinin koordinasyonunda çalışmalara destek verdi.

"İstanbul'dan buraya kadar ağlaya ağlaya geldim"

Orman yangınlarıyla büyüdüğünü ifade eden oyuncu Umut Oğuz, "İstanbul'dan buraya kadar ağlaya ağlaya geldim. Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi bir savaş var. 70-80 kişi hortumu itfaiyecilere taşıdık. İtfaiye erleri, ormancı arkadaşlar ve halk bu bölgeyi kurtardık. Hala buradayız. Soğutmaya çalışıyoruz. İnşallah bir an önce söner. Yol boyu yağmur yağsın diye dua ettim" dedi.

"O provokatörler yüzünden olan sivillere de oluyor"

Halkın arasına karışan provokatörler olduğunu ifade eden Oğuz, "Dikkat ederseniz buradaki halk soğukkanlı, bilinçli ve koordinasyona açık. Bizi profesyoneller yönlendiriyor. Ona göre hep beraber tek vücut oluyoruz. Burada hiç provokatör yok. O provokatörler yüzünden olan sivillere de oluyor. Profesyonel kolluk güçlerine alan açalım. Herkesin işi bellidir. Gereksiz kimlik sorgulaması, birilerini linç etmek… Yangın söndürmeye yardımcı olalım ama haddimizi aşmayalım. Provokasyonlara gelmeyin. Yanlış bilgilere inanmayın" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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