Oyuncu Ulvi Alacakaptan, sosyal medyada canlı yayına konuk oldu
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Oyuncu Ulvi Alacakaptan, sosyal medyada canlı yayına konuk oldu

03.10.2020 23:23 | Son Güncelleme: 03.10.2020 23:26
Oyuncu Ulvi Alacakaptan, sosyal medyada canlı yayına konuk oldu

Oyuncu Ulvi Alacakaptan, Türk İslam sanatlarının yanı sıra su musiki terapi ve enstrümanlar konusunda eğitim veren Kündane Sanat Mekan'ın Instagram hesabından düzenlenen canlı yayına konuk oldu.

Oyuncu Ulvi Alacakaptan, Türk İslam sanatlarının yanı sıra su musiki terapi ve enstrümanlar konusunda eğitim veren Kündane Sanat Mekan'ın Instagram hesabından düzenlenen canlı yayına konuk oldu.

Geçen yıl sanatta 50. yılını kutlayan usta sinema ve tiyatro oyuncusu Alacakaptan, yayında Kündane Sanat Mekan'ın sahibi, musikişinas Hayrunnisa Mermi'nin sorularını yanıtlayarak, yarım asırlık sanat hayatında yaşadıklarını ve anılarını anlattı.

Sanatçı, geçen yıl tiyatroseverlerin beğenisine sunduğu, tiyatro ve halkın sanata bakışıyla ilgili görüşlerini paylaştığı "Hayatta Oynamam" adlı oyundan bahsederek, yeni tip koronavirüs sebebiyle şu an oyunu sahneleyemediklerini söyledi.

"Hayatta Oynamam"ın çok güzel bir oyun olduğunu belirten Alacakaptan, daha çok kesime ulaşmak amacıyla oyundan yola çıkarak bir sinema filmi çekmeye karar verdiğini dile getirdi.

Ulvi Alacakaptan, oyunun siyah beyaz bir Yeşilçam komedisi olduğuna işaret ederek, "Yani bütün dekor siyah beyaz, kostümler siyah beyaz. Hatta bir filme çok yakın olması için 6 film ışığı aldık. Oyun, film ışığı altında bir film çekilir gibi oynanıyor. Arada hatta sufle veriliyor. Sahne isimleri söyleniyor..." dedi.

Kendi hayatını bir kitap olarak yazdığını ve yakın zamanda da baskıya vereceğini aktaran Alacakaptan, "Belki yaşadıklarımın bir kısmını da 'İkinci Perde' olarak kaleme alacağım." ifadesini kullandı.

Usta oyuncu, konuşmasında insanlara kalıplarla bakılmaması gerektiğini de söyleyerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Anadolu Ajansına geçen yıl verdiğim uzun röportajda demiştim ki, 'Sanat için her şeyi yaparım ama slogan atmam.' Sloganlar aslında içeriği olmayan kalıplardır. Ne olursa olsun bir insan kendini sloganlar içine hapsetmemeli. Tiyatromuz da müzik de öyledir, sadece insan insana yapılan bir şeydir. Tiyatro seyretmek, okumayı yazmayı bile gerektirmez. Müzik de böyle. Bu bir gönül işidir. Yani gönlünüz katılaşmamışsa, bakış açınız sadece bir yere odaklanmamışsa her şeyden bir şey öğrenebilirsiniz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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