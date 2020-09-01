Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu

Son zamanlarda gergin tavırlarından dolayı gündemden düşmeyen oyuncu Ufuk Bayraktar, önceki akşam Cihangir'de kendisini görüntüleyen basın mensuplarının üzerine yürüdü.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu
01.09.2020 14:40 | Son Güncelleme: 01.09.2020 15:00

Geçtiğimiz günlerde evli olmasına rağmen başka kadınlarla olan konuşmaları ifşa olan oyuncu Ufuk Bayraktar yine gündem oldu. Önceki akşam Cihangir'de görüntülenen oyuncu, gergin tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

HAKARETLER SAVURDU

Uçankuş'ta yer alan habere göre: Ezel dizisinde canlandırdığı Ramiz Karaeski'nin gençliği karakteri ile dikkat çeken oyuncu Ufuk Bayraktar, önceki akşam da Cihangir'de olay çıkardı. Agresif tavırlarıyla habercilerin üzerine yürüyüp hakaretler savurduğu iddia edilen Bayraktar, yine eleştiri oklarının hedefi oldu.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fatih Dönmez Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Rasim Öztekin Mustafa Sandal Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Mauricio Lemos Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Adana İzmir Eylül
Şu an buradasınız: Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın olaylı gecesi! Görüntülendiğini fark edince hakaretler savurdu - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 15:00:41. #1.14#
title