Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu
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Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu

19.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:40

Bir süredir ekranlarda olmayan Tuba Büyüküstün, başrol oyuncusunun ayrıldığı Sefirin Kızı dizisine dahil oldu. Oyuncunun diziye dahil olduğu da STAR TV'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu.

Başarılı oyuncu Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı başrolünü oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı. Atagül'ün yerine ise başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün getirildi.

NESLİHAN GİTTİ TUBA GELDİ

Son olarak Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olan Tuba Büyüküstün, yeni dizisiyle ekrana geri dönüyor. Oyuncunun diziye dahil olduğu ise STAR TV'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla duyuruldu. Kanalın hesabından yapılan paylaşımda elinde bardak olan Büyüküstün, kar altında keyif yapıyor.

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu

6 YIL SONRA YİNE PARTNER OLUYORLAR

Tuba Büyüküstün ve Sefirin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Engin Akyürek, daha önce de Kara Para Aşk dizisinde başrol oynamıştı. Son olarak 2014 yılında bir araya gelen ikili, yıllar sonra aynı kadroda buluştu.

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu

NESLİHAN ATAGÜL DİZİDEN AYRILDI

Yayınlandığı ilk bölümden buna Sefirin Kızı'nda başrol oynayan Neslihan Atagül, geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı diziden ayrıldı. Instagram hesabından bir veda mesajı yayınlayan oyuncu, "Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız! En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu
Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu
Haber Yorumları (1)
MİSAFİR: NESLİHANDAN DAHA ÇOK YAKIŞIYOR TUĞBA BÜYÜKÜSTÜNLE ENGİN AKYÜREK İSABETLİ OMUŞ
Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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