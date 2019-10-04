Oyuncu Taner Ölmez'in Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşadığını öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi

04.10.2019 10:23

Müslüm Gürses'in hayat hikayesinin anlatıldığı Müslüm filminde, sanatçının gençliğini oynayarak adını duyuran ve şimdilerde Mucize Doktor dizisinde rol alan Taner Ölmez'in kiminle aşk yaşadığını öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi. Ölmez, uzun bir süredir kendisi gibi oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşıyor.

GÜZEL OYUNCUYLA AŞK YAŞIYOR

Şimdilerde FOX ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Ali karakterini oynayan Taner Ölmez, başarısının yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelmeye başladı. Diziyi büyük bir hayranlıkla izleyenler Taner Ölmez'in güzel oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aşk yaşadığını öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, birlikte görüntülenmekten de kaçınıyor.

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Ece Çeşmioğlu, 26 Kasım 1990 yılında İstanbul'da doğmuştur ve İstanbulludur. Çocukluk hayali olan Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan güzel oyuncu, 2002 yılında "Çocuklar Duymasın" dizisiyle oyunculuk hayatına adım attı, 2006 yılında "İki Aile" dizisindeki Ceren rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. Ece Çeşmioğlu ardından, "Firar", "Öyle Bir Geçer Zaman ki", "Yazın Öyküsü", "Kalbim Yangın Yeri" ve "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizilerindeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 2017 yılında "Yüz Yüze" dizisinde Zeynep karakterini canlandıran Çeşmioğlu, "Yuvamdaki Düşman" dizisinde Ceren karakterine hayat verdikten sonra son olarak "Söz" dizinde oynamıştır.

BAMBAŞKA BİR ROLLE HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali'nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan "Mucize Doktor"un ilk bölüm tanıtımında başrolde yer alan Taner Ölmez, alışılmışın dışında bir rolle izleyici karşısına çıkıyor.