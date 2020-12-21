Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı

21.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.12.2020 15:06

Mucize Doktor dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Taner Ölmez, uzun süredir aşk yaşadığı nişanlısı Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılının yaz ayında evleneceğini açıkladı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Otizm ve Savant Sendromu doktor Ali Vefayı canlandıran Taner Ölmez, Fatih Portakal'ın YouTube yayınına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, ilk kez ilişkisi hakkında konuştu.

"BU YAZA EVLENİYORUZ"

Uzun süredir birlikte olduğu oyuncu Ece Çeşmioğlu ile aile arasındaki bir törenle nişanlanan oyuncu, Fatih Portakal'ın "Aşk hayatın nasıl?" sorusu üzerine şunları söyledi: "Ben nişanlıyım, çok mutlu bir ilişkim var. Korona olmasaydı ben şimdiye evlenmiştim. Korona biterse bu yaza, bitmezse de çok az kişiyle nikah salonuna gidip kıyarız. Bunu da ilk defa senin kanalında açıklıyorum."

Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı
Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı
Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İsmail Demir Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Defne Samyeli Seren Serengil Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Gökhan Töre Çağdaş Atan Ali Şansalan Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Almanya Gaziantep Araştırma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 15:06:26. #1.14#
title