Oyuncu Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer öldü mü, neden öldü, ne zaman hayatını kaybetti? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

OYUNCU SEMRA DİNÇER KİMDİR?

1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır. Şimdiye dek 7'sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizde rol alan Semra Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin rolündedir.

SEMRA DİNÇER NEDEN, NE ZAMAN ÖLDÜ?

Kuzey Güney dizisindeki anne rolüyle tanınan Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncunun ölüm haberini duyuran Haluk Levent, "Sayısız operasyon yaptırıldı ama olmadı" dedi.

"SAYISIZ OPERASYON YAPILDI"

Twitter hesabından oyuncunun hayatını kaybettiğini duyuran Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

SEMRA DİNÇER DİZİLERİ FİLMLERİ

Köşe Dönücü1984

Barışta Savaşanlar1993

Suçlu Kim1994

Kaçıklık Diplomasi1998

Örümcek Merve 1998

Kıvılcım1999

Yılan Hikayesi 1.Sezon Cemile 1999

Filler ve Çimen2000

Gökten Düşen Hazine2000

Kimyacı2000

Martılar ve İstanbul2000

Profesyoneller2000

Zehirli Çiçek2000

İçimizden Biri2000

Benim İçin Ağlama2001

Tatlı Hayat Mehpare 2001

Berivan2002

Kumsaldaki İzler2002

Kırık Ayna Firdes 2003

Mihrali2003

Fırtına Hayatlar2004

Perçem2004

Döngel Kerhanesi Didar 2005

Yolun Sonu2005

Kaybolan Yıllar Rosa 2006

Yağmurdan Sonra Defne 2006

Geniş Zamanlar Sıdıka 2007

Kavak Yelleri 2.Sezon Berrin 2008

Leylan Sebahat 2007

Derman Adalet Hemşire 2008

Goncakaranfil2008

Kardelen Şermin 2008

Unutulmaz 2.Sezon Nazan 2010

Maskeli Balo2010

Dinle Sevgili Ülfet 2011

Kuzey Güney Handan Tekinoğlu 2011

İstanbullu Gelin Reyhan Sezgin 2017

SEMRA DİNÇER KUZEY GÜNEY'DE HANGİ ROLDEYDİ?

Ünlü oyuncu başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı ve çok sevilen dizide Kuzey ile Güney'in annesi rolünde oynamıştır.

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