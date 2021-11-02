Oyuncu Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer öldü mü, neden öldü, ne zaman hayatını kaybetti?
Kuzey Güney dizisindeki anne rolüyle tanınan Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu Semra Dinçer kimdir? Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncunun ölüm haberini duyuran Haluk Levent, "Sayısız operasyon yaptırıldı ama olmadı" diye açıklama yapmasının ardından Semra Dinçer kaç yaşında, nereli? Semra Dinçer öldü mü, neden öldü, ne zaman hayatını kaybetti? sorularına yanıt arandı.
Oyuncu Semra Dinçer kimdir? Semra Dinçer öldü mü, neden öldü, ne zaman hayatını kaybetti? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.
1965 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer "alaylı" diye tabir edilen işin mutfağında yetişmiş, birçok dizi ve sinema filminde roller almış, başarılı bir performans sergilemiştir. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırmıştır. Şimdiye dek 7'sinin senaryosunu da yazdığı 42 film ve dizde rol alan Semra Dinçer, son oynadığı dizilerden İstanbullu Gelin'de Reyhan Sezgin rolündedir.
Kuzey Güney dizisindeki anne rolüyle tanınan Semra Dinçer, 56 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanserle mücadele eden oyuncunun ölüm haberini duyuran Haluk Levent, "Sayısız operasyon yaptırıldı ama olmadı" dedi.
Twitter hesabından oyuncunun hayatını kaybettiğini duyuran Levent, "Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.
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Ünlü oyuncu başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı ve çok sevilen dizide Kuzey ile Güney'in annesi rolünde oynamıştır.