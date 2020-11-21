Oyuncu Seda Bakan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
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Oyuncu Seda Bakan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

21.11.2020 07:33 | Son Güncelleme: 21.11.2020 07:57

Mucize Doktor'un başrol oyuncularından Seda Bakan, dün sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bir çocuk annesi Bakan, "Grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum" derken herkesi maske takmanın önemi konusunda uyardı.

Geçtiğimiz aylarda FOX TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisinin kadrosuna dahil olan ve Doktor Ferda'yı canlandıran 35 yaşındaki Seda Bakan'ın rutin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

"İNŞALLAH FAZLA ZARAR GÖRMEDEN ATLATIRIZ"

Durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan başarılı oyuncu "Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz Covid test sonucum pozitif çıktı. Şu anda grip dışında kendimi kötü hissetmiyorum. Ailemin diğer üyeleri ve bebeğimiz çok iyi şükürler olsun. İnşallah fazla zarar görmeden atlatırız. Herkes kendine çok daha fazla dikkat etsin. Doktorumuz 'Tek korunma yolu maske' dedi. Maskelerinizi çıkartmayın" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun başrol oynadığı dizide ne gibi önemlerin alınacağı ise henüz bilinmiyor.

Oyuncu Seda Bakan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Oyuncu Seda Bakan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Oyuncu Seda Bakan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Oyuncu Seda Bakan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Oyuncu Seda Bakan'ın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 07:57:31. #1.14#
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