Oyuncu Şebnem Sönmez, Ayşen Gruda'nın Cenazesinde Fotoğraf Çektirmek İsteyenlere Sitem Etti

Ayşen Gruda'nın vefatının ardından Zircirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde fotoğraf krizi yaşandı. Ünlü isimler cenazede kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen bazı vatandaşlara sitem etti. Yaşanan olaydan sonra oyuncu Şebnem Sönmez de Twitter hesabından tepkisini gösterdi.

CENAZEDE FOTOĞRAF KRİZİ

Ünlü isimler geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Ayşen Gruda'nın cenazesine katılan ve kendileriyle fotoğraf çektirmek isteyen bazı vatandaşlara sitem etti. O isimlerden biri de oyuncu Şebnem Sönmez oldu. Cenazeye katılarak Ayşen Gruda'ya veda eden Sönmez, sosyal medya hesabından veryansın etti.

Şebnem Sönmez

"PORNOGRAFİK KAYIT YAPANLARIN CEZASINI KESECEĞİM"

Fotoğraf krizine yönelik Twitter hesabından bir eleştiri mesajı yayınlayan Sönmez, "Cenaze törenlerine ünlü görmek için gelenler yasaklansın. Olmuyorsa cep telefonlarıyla gözyaşımıza pornografik kayıt yapanlara, cezamı kendim kesmeye devam edeceğim." İfadelerini kullandı.

"ÜNLÜLER ÖLMESE KEŞKE"

Şebnem Sönmez'in attığı tweete karşılık veren Barbaros Şansal ise "Ünlüler ölmese keşke de ün peşinde olanları figürasyon olarak izlemesek." yorumunu yaptı.

"BİZİM ACIMIZ VAR LÜTFEN SAYGI DUYUN"

Ayşen Gruda'nın cenazesine katılan bazı vatandaşlar, tören esnasında Demet Evgar, Ceren Moray ve diğer usta oyuncuların bir arada olduğu grupla fotoğraf çekilmek istedi. Fotoğraf çekme taleplerine cevap vermeyen Demet Evgar'a bir kadın "Selam bile vermiyorsunuz. Nasıl insanlarsınız siz! Ne olacak çocuklar fotoğraf çekilse" diye tepki gösterdi. Demet Evgar sessizliğini korurken usta oyunculardan Işıl Yücesoy olaya sessiz kalamadı. Kadının talebine kızan Yücesoy, "Siz buraya fotoğraf çekilmeye gelmişsiniz ama bizim acımız var. Lütfen saygı duyun" diyerek çıkıştı.

Demet Evgar