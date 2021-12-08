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Oyuncu Pelin Öztekin, oryantal dans videosuyla dansçılara taş çıkarttı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Son yıllarda verdiği kilolarla sık sık gündeme gelen oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından oryantal dansı yaptığı anları paylaştı. Oyuncu kıvraklığıyla da birçok oryantale taş çıkarttı.

Geçtiğimiz aylarda babası Rasim Öztekin'in kaybeden oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyor. Tüp mide ameliyatı geçirerek tam 93 kilo veren başarılı oyuncu, bu sefer de kıvraklığıyla dikkat çekti.

Bir kadın arkadaşıyla evde eğlendiği anları paylaşan oyuncu, beline zilli kemer takarak dans etti. Kıvraklığıyla dikkat çeken oyuncunun oryantal dansını görenler ise Asena'ya benzetti.

Oyuncu Pelin Öztekin, oryantal dans videosuyla dansçılara taş çıkarttı

Ecem Altan
Ecem Altan
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