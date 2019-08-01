Oyuncu Necip Memili, sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi
Çukur dizisinin başrol oyuncularından Necip Memili, önceki akşam Asmalımescit'te bir kız arkadaşıyla dudak dudağa görüntülendi.
Son olarak Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da Cuma Koçovalı karakterini oynayan başarılı oyuncu Necip Memili, önceki akşam Asmalımescit'te görüntülendi. Bir mekanda sarışın bir kadınla eğlenen oyuncu, mekan çıkışı kız arkadaşını öpücüklere boğdu.
SOKAK ORTASINDA AŞKA GELDİLER
Görüntülendiğinin farkına varmayan başarılı oyuncu, bir mekanın önünde kız arkadaşıyla öpüştü. Sarışın kadını öpücüklere boğan Necip Memili, daha sonra da arkadaşının elinden tutarak uzaklaştı. Çiftin ne zamandır birlikte olduğu ve genç kadının kim olduğu ise henüz bilinmiyor.
ÜNLÜ DERGİNİN KAPAĞINDA YER ALDI
Yer aldığı projelerdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu son olarak ünlü bir dergi için banyoda poz vermiş ve dergini kapağında yer almıştı.
İşte sevgilisiyle sokak ortasında aşka gelen oyuncunun fotoğrafları...
YORUMLAR (23)
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Askiniz batsin bati hayranligi var sizde rezillikCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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YAŞAMAK ÖZGÜRLÜKSE ÖZGÜRÜZ BİZDE. BATI HAYRANLIĞIYLA NE ALAKASI VAR. SEN KADININI KAPATIP ÇARŞAFLA EVDE DE ÇARŞAF ALTIMI YAPIYORSUN. NE VAR ÖPÜŞMESİNDE SEVGİSİNİ DİLE GETİRMESİNDE BU KADAR DA KÖR CAHİLLLL OLMAYIN. . .Yayından Kaldır
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tv de fatma fatma diye atıp tutmak kolay tabiiiCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ova kentli diye bir denyo var bu ülkede gerçekten yaşanmaz olduğunu bu günde anladım :) herkes cahil herkes delikanlı ama iş icraata gelince tııırtCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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memleketi şimdiye kadar soyup soğana çevirdiğiniz yetmedi şimdide parti kurup 7 sülalenizemi köşeyi döndüreceksiniz hadi ordan bu zihniyet artık bu ülkenin başına gelemez 2023te sandıkta hepinizin fişi çekilecek hepiniz yargılanıp hesap vereceksinizCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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En güzelini yapmış ayıplanacak hiç bir şey yok özgür bir ülke burası ;)Cevap Yaz 8 14 Yayından Kaldır
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senin gibi benim gibi memurlar hayatını hayallerini bir sigortalı işe satsın sende oradan aldığın aylık maaşın özgüveni ile en güzelini yapmış iyorsun deyyuz1 Yayından Kaldır
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özgür ülke diye diye bu hale gelındi zaten hadi ln ordan özgürmüşş4 4 Yayından Kaldır
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Haber değeri taşımıyor benceCevap Yaz 22 2 Yayından Kaldır
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Delikanlılığın raconunda kız arkadaş sokakta çarşıda pazarda öpülmez. para karşılığı delikanlılık rolü yapan çakmalar.Cevap Yaz 12 3 Yayından Kaldır
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