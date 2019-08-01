Oyuncu Necip Memili, sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

Son olarak Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da Cuma Koçovalı karakterini oynayan başarılı oyuncu Necip Memili, önceki akşam Asmalımescit'te görüntülendi. Bir mekanda sarışın bir kadınla eğlenen oyuncu, mekan çıkışı kız arkadaşını öpücüklere boğdu.

SOKAK ORTASINDA AŞKA GELDİLER

Görüntülendiğinin farkına varmayan başarılı oyuncu, bir mekanın önünde kız arkadaşıyla öpüştü. Sarışın kadını öpücüklere boğan Necip Memili, daha sonra da arkadaşının elinden tutarak uzaklaştı. Çiftin ne zamandır birlikte olduğu ve genç kadının kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

ÜNLÜ DERGİNİN KAPAĞINDA YER ALDI

Yer aldığı projelerdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu son olarak ünlü bir dergi için banyoda poz vermiş ve dergini kapağında yer almıştı.

İşte sevgilisiyle sokak ortasında aşka gelen oyuncunun fotoğrafları...