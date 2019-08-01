Oyuncu Necip Memili, sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

Oyuncu Necip Memili, sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

Çukur dizisinin başrol oyuncularından Necip Memili, önceki akşam Asmalımescit'te bir kız arkadaşıyla dudak dudağa görüntülendi.

1.08.2019 07:51
Oyuncu Necip Memili, sevgilisiyle öpüşürken görüntülendi

Son olarak Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur'da Cuma Koçovalı karakterini oynayan başarılı oyuncu Necip Memili, önceki akşam Asmalımescit'te görüntülendi. Bir mekanda sarışın bir kadınla eğlenen oyuncu, mekan çıkışı kız arkadaşını öpücüklere boğdu.

SOKAK ORTASINDA AŞKA GELDİLER

Görüntülendiğinin farkına varmayan başarılı oyuncu, bir mekanın önünde kız arkadaşıyla öpüştü. Sarışın kadını öpücüklere boğan Necip Memili, daha sonra da arkadaşının elinden tutarak uzaklaştı. Çiftin ne zamandır birlikte olduğu ve genç kadının kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

ÜNLÜ DERGİNİN KAPAĞINDA YER ALDI

Yer aldığı projelerdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren oyuncu son olarak ünlü bir dergi için banyoda poz vermiş ve dergini kapağında yer almıştı.

İşte sevgilisiyle sokak ortasında aşka gelen oyuncunun fotoğrafları...

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YORUMLAR (23)

  • ADIMDIR SOYADIM:
    YAŞAMAK ÖZGÜRLÜKSE ÖZGÜRÜZ BİZDE. BATI HAYRANLIĞIYLA NE ALAKASI VAR. SEN KADININI KAPATIP ÇARŞAFLA EVDE DE ÇARŞAF ALTIMI YAPIYORSUN. NE VAR ÖPÜŞMESİNDE SEVGİSİNİ DİLE GETİRMESİNDE BU KADAR DA KÖR CAHİLLLL OLMAYIN. . .
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  • MEMUR:
    Ova kentli diye bir denyo var bu ülkede gerçekten yaşanmaz olduğunu bu günde anladım :) herkes cahil herkes delikanlı ama iş icraata gelince tııırt
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  • RACO:
    memleketi şimdiye kadar soyup soğana çevirdiğiniz yetmedi şimdide parti kurup 7 sülalenizemi köşeyi döndüreceksiniz hadi ordan bu zihniyet artık bu ülkenin başına gelemez 2023te sandıkta hepinizin fişi çekilecek hepiniz yargılanıp hesap vereceksiniz
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  • OVA KENTLİ:
    senin gibi benim gibi memurlar hayatını hayallerini bir sigortalı işe satsın sende oradan aldığın aylık maaşın özgüveni ile en güzelini yapmış iyorsun deyyuz
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  • .:
    özgür ülke diye diye bu hale gelındi zaten hadi ln ordan özgürmüşş
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  • PAŞALI:
    Delikanlılığın raconunda kız arkadaş sokakta çarşıda pazarda öpülmez. para karşılığı delikanlılık rolü yapan çakmalar.
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