Oyuncu Müjde Uzman, göbeğine yaptığı Photoshopla sosyal medyanın diline düştü
Güzel oyuncu Müjde Uzman, bikinili fotoğrafına yaptığı Photosopun ayarını kaçırınca sosyal medyanın diline düştü.
Birçok dizide boy gösteren başarılı oyuncu Müjde Uzman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
FAZLALIKLARDAN KURTULMAYA ÇALIŞTI
Ayvalık'ta tatil yapan Müjde Uzman, bikinili pozları ile formda görüntüsünü paylaşmak isterken sosyal medyada gündem oldu. 34 yaşındaki oyuncu, göbek bölgesine Photoshop yapıp fazlalıklarından kurtulmaya çalıştı.
YORUMLARA KAPATTI
Uzman'ın Photoshop yaptığı fotoğrafını yorumlara kapatması dikkat çekti.
NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞINI ANLAYAMADILAR
Paylaştığı fotoğrafta mor bikinisinin üst kısmındaki renkli bölgeyi göbeğine doğru taşıran oyuncunun fit görünmesine rağmen neden böyle bir şey yaptığını takipçileri anlayamadı.