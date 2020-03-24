Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturması - Haber
Mete Horozoğlu, 3. Sayfa

Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturması

Bir ihbar sonucu hakkında FETÖ soruşturması yürütülen oyuncu Mete Horozoğlu'na terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

24.03.2020 13:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:06
Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturması

Bir ihbar sonucu hakkında FETÖ soruşturması yürütülen oyuncu Mete Horozoğlu'na terör örgütü ile bağlantısı olduğuna dair delil olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

Oyuncu Mete Horozoğlu'na ilişkin isimsiz bir kişinin yaptığı ihbar sonucu 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturmada şüpheli Mete Horozoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında, bir kişi tarafından 12 Eylül 2016'da 'Fetullah Aydoğmuş Amerika'ya sinema sanatçısı Mete Horozoğlu ile ziyarete gitmiş ve bu ziyaretlerine basketbolcu Enes Kanter eşlik etmiştir' şeklinde ihbarda bulunulmasının ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Terör örgütünün üst yönetimiyle irtibatının olmadığı kaydedildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün havuz sorgusu raporunda ve KOM Daire Başkanlığı veri tabanı kullanılarak yapılan sorgulamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğuna dair herhangi bir işlem yapılmadığı, bilgi ve belgeye rastlanmadığı, şüpheli Horozoğlu'nun kendi adına kayıtlı herhangi bir GSM numarasından ya da Wİ-Fİ aboneliği üzerinden şifreli haberleşme programı olan Bylock programını kullandığına dair herhangi bir tespitin olmadığı, Bank Asya'da hesap artış kaydına rastlanmadığı, tepe üst yönetimiyle irtibatının bulunmadığı kaydedildi.

Takipsizlik kararında, şüpheli Horozoğlu hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma yürütülmüşse de İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen rapor ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu arşiv havuzu bilgileri dikkate alındığında, şüpheli Horozoğlu'nun terör örgütü ile irtibatını ortaya koyacak bilgi, belge ve delillere ulaşılamadığı, soyut iddia dışında kamu davası açılmasını gerektirir yeterlilikte delil elde edilmediği belirtilerek kovuşturmaya yer olmadığı ifade edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek Haber
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan'dan çok önemli açıklama Haber
Okul tatili uzatılacak mı? Erdoğan'dan çok önemli açıklama
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı Haber
Salgında en çok kullandığımız ürün Avrupa'da manşet oldu: Türklerin gizli silahı
Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü Haber
Görüntü Türkiye'den! Koronavirüs, insanlığı da öldürdü
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü Haber
Sınırımızdaki iki ülke arasında çatışma çıktı: 1 asker öldü
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi Haber
Testi pozitif çıktı, paylaşımıyla bilim dünyasını şaşkına çevirdi
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu
Ankara'da çuvalların içinde ölü köpekler bulundu
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 694'e yükseldi
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
Ünlü isimler, koronavirüse yakalanan Fatih Terim için destek mesajı paylaştı
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
Türkiye'nin en yaşlı nüfus oranına sahip şehri Sinop'ta cadde ve sokaklar bomboş!
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 6 bin 77'ye yükseldi
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! '1 numaralı hasta' iyileşti
Peş peşe gelen kötü haberlerin ardından İtalya'da sevindiren gelişme! "1 numaralı hasta" iyileşti
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi
Almanya'da sevindiren haber! Ölümcül salgın ilk kez durağan bir döneme girdi
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek
Arda Turan'dan Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı: Üstesinden gelecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu
Parasını alamayan işçi, patronunu bacağından vurdu
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Yükselişe geçen altın tutulamıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Nobel ödüllü biyofizikçiden umutlandıran sözler: Salgının sonuna geldik
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Dolar güne düşüşle başladı! İşte son durum
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi
Mesire alanına gidip alkol alan 65 yaş ve üstü iki arkadaşa, 3 bin TL ceza kesildi
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Bağışıklığı güçlendiren mor ekmek üretildi, yok satıyor
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı
Beşiktaş Belediyesi, koronavirüs sebebiyle evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü yaşlılara erzak kolisi dağıttı
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj
Buse Terim, babası Fatih Terim hakkında bilgi verdi: Kronik rahatsızlığının olmaması avantaj
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Cahit Özkan Fahrettin Koca Fahrettin Altun
Magazin Ece Erken James Bond Seda Akgül Acun Ilıcalı
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: Oyuncu Mete Horozoğlu'na FETÖ soruşturması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 14:39:32. #1.14#
title