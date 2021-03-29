Oyuncu Mert Fırat'ın eşini aldattığı iddiası
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Oyuncu Mert Fırat'ın eşini aldattığı iddiası

Haberler.com / Emine Ezgi Özdemir - Haberler | Magazin
Oyuncu Mert Fırat'ın eşini aldattığı iddiası

Ünlü oyuncu Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat'ı aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. 27 yaşındaki genç bir kadına attığı mesajlar olduğu ileri sürülen oyuncu, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayarak yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

Oyuncu Mert Fırat'ın 2018 yılında nikah masasına oturduğu eşi İdil Fırat'ı aldattığı ileri sürüldü. Fırat'ın 27 yaşında bir kadın ile yasak aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada hızla yayıldı. Yasak aşk iddiaları hakkında sessizliğini koruyan Mert Fırat kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapmazken avukatı aracılığıyla basın açıklaması yaptırdı.

AVUKATI ARACILIĞIYLA İDDİLARI YALANLADI

Avukat Mehmedali Barış Beşli tarafından gönderilen basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun dikkatine, Müvekkilim Mert Fırat ile ilgili olarak internet ortamında, sosyal medyada iki yıldır süregelen sistemli ve düzenli olarak asılsız suçlamalarla paylaşımlar yapılmaktadır. Müvekkile ve ailesine karşı yapılan ve sistematik şekilde devam eden asılsız ithamlar, hakaret ve saldırılar ile ilgili, daha önce de takipçisi, davacısı olduğumuz gibi yine bugün de gerekli hukuki süreç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde başlatılmıştır."

Editör - Emine Ezgi Özdemir
Emine Ezgi Özdemir
Editör
Doğruluk Kontrolü
Oyuncu Mert Fırat'ın eşini aldattığı iddiası
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Ünlü oyuncu Mert Fırat'ın eşi İdil Fırat'ı aldattığı iddia edildi.

Fırat'ın 27 yaşındaki genç bir kadına attığı mesajlar olduğu ileri sürüldü.

Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Fırat, iddiaları yalanlayarak yasal yollara başvuracaklarını söyledi.

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