Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede İdil Fırat, evliliklerine izin vermediği için düğününe katılmayan babası Önder Fırat ve eşi Mert Fırat'ın ilk kez aynı karede olduğu fotoğrafı Instagram hesabından paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı.

Şimdilerde ilk bebeğine hamile olmanın heyecanını yaşayan İdil Fırat, sosyal medya hesabından babasının ve eşinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı. Babalar Günü'nü kutlayan Fırat'ın paylaşımındaki en dikkat çeken ayrıntı ise evliliğine karşı çıkan babasının Mert Fırat'la aynı karede olması oldu.

İLK KEZ AYNI KAREDELER

Kızı İdil Fırat'ın, oyuncu Mert Fırat ile evliliğine karşı çıkan ve düğünlerine de gitmeyen Önder Fırat, ilk kez damadı Mert Fırat ile aynı karede görüntülendi. Geçtiğimiz şubat ayında evliliğine karşı çıkan babasıyla arasındaki buzları eriten İdil Fırat, son paylaşımıyla tüm sorunların ortadan kalktığını gözler önüne serdi.

MERT KALP EMOJİLERİYLE DESTEK VERDİ

Fırat, sevdikleriyle çektirdiği fotoğrafını "Başta babam ve dedemin, tüm babaların, dedelerin, baba yarısı amcaların, baba adaylarının ve cennetteki babaların babalar gününü kutlarım" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Oyuncu Mert Fırat ise eşinin paylaşımına kalp emojileri koyarak destek oldu.

KIZININ NİŞANINA VE DÜĞÜNÜNE KATILMAMIŞTI

İş adamı Önder Fırat, oyuncu Mert Fırat ile apar topar evlilik kararı alan kızı İdil Fırat'ın ailesi arasında gerçekleşen nişan törenine ve görkemli düğününü katılmamıştı. Önder Fırat'ı bu kararından döndürmek isteyen eski sevgilisi Sezen Aksu dahi devreye girmiş ancak başarılı olamamıştı.