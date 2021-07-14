Oyuncu Melis Sezen, eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi
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Oyuncu Melis Sezen, eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Sadakatsiz dizinin başrol oyuncularından Melis Sezen, bir çekim için kamera karşısına geçti. Siyah tüllü bir kıyafetle giyen Sezen, iç çamaşırsız olunca eteğiyle göğüslerini kapattı.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile Kanal D'de yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Melis Sezen, sosyal medya hesabından yayınladığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

ÜNLÜ İSİMLER YORUM YAĞDIRDI

Ünlü oyuncu, siyah eteği ile deniz kenarında verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafçı David Bellemere'nin objektifine poz veren Melis Sezen, iç çamaşırı olmadığı için tüllü eteğiyle göğüslerini kapattı. Sezen'in 98 binden fazla beğeni alan fotoğrafına yorum da yağdı. Selen Görgüzel Alkan, Serra Tokdemir, Rıfat Yüzüak ve Ece Uslu gibi ünlü isimler paylaşıma yorum yaparak beğendiklerini söyledi.

Oyuncu Melis Sezen, eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Oyuncu Melis Sezen, eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Oyuncu Melis Sezen, eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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