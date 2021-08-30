Oyuncu İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den yorum gecikmedi

Yaz tatilinin son günlerini Bodrum'da geçiren oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından bikinili bir pozunu paylaştı. Oyuncunun pozuna ilk yorumlar ise Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve fenomen Reynmen'den geldi.