Oyuncu İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den yorum gecikmedi
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Oyuncu İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den yorum gecikmedi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yaz tatilinin son günlerini Bodrum'da geçiren oyuncu İrem Sak, sosyal medya hesabından bikinili bir pozunu paylaştı. Oyuncunun pozuna ilk yorumlar ise Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven ve fenomen Reynmen'den geldi.

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adını geniş bir kitleye duyuran güzel oyuncu İrem Sak, tatil için Bodrum'a gitti. Güzel havanının tadını çıkaran oyuncu, sosyal medya hesabından bikinili pozunu da paylaşmayı ihmal etmedi.

CEMAL CAN VE REYNMEN'DEN YORUM GECİKMEDİ

1,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından güneşlenirken çektiği bir pozunu paylaşan oyuncu "Evim evim güzel Bodrum'um" notunu ekledi. İrem Sak'ın pozunu gören Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven "Maşallah İrem hanım" yazarak nazar boncuğu emojisi koydu. Sosyal medya fenomeni Reynmen ise emoji koydu.

Oyuncu İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den yorum gecikmedi

Güzel oyuncu İrem Sak'ın tatil pozu da kısa sürede 229 binden fazla beğeni aldı.

Oyuncu İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den yorum gecikmedi
Oyuncu İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den yorum gecikmedi
Oyuncu İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den yorum gecikmedi
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Oyuncu İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den yorum gecikmedi - Haberler Magazin
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