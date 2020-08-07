Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi Hamilelik sürecinde 16 kilo alan oyuncu İpek Tanrıyar, doğumdan 45 gün sonra fazla kilolarını verdi. Sosyal medya hesabından son halinin fotoğrafını paylaşan oyuncu, "Hamile kalmadan önceki kilomunda altına düştüm" dedi.

Geçtiğimiz sene bir süredir birlikte olduğu Murat Evler ile görkemli bir düğünle evlenen İpek Tanrıyar, 45 gün önce ilk bebeği Aras'ı kucağına aldı. Oyuncu, kısa sürede tüm hamilelik kilolarını verdi.

40 yaşındaki İpek Tanrıyar, hamilelik sürecinde 16 kilo aldı. Normal doğum yapan ve bebeğini anne sütüyle besleyen oyuncu, kısa sürede hamile kalmadan önceki kilosunun da altına düştü. Yeni halinin görüntüsünü Instagram hesabından yayınlayan Tanrıyar, "Doğumdan 45 gün sonra durum bu... Gebelik boyunca 16 kg aldım ve şu an hamile kalmadan önceki kilomun da altındayım. Doktorlar diyetisyenler konuşur,genetik güler. Tabi normal doğum ve emzirmenin katkısını da unutmayalım" dedi.

İşte İpek Tanrıyar'ın yeni hali...