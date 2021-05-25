Oyuncu İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönüyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisi yaz sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanırken sürpriz bir ismin diziye geri döneceği müjdesi verildi. Seksenler dizisinin sevilen karakteri Çağatay'ı canlandıran oyuncu İlker Ayrık diziye yeniden katılıyor.

Seksenler dizisinin ilk sezonlarında Fehmi ve Rukiye çiftinin oğlu Çağatay rolünde gördüğümüz İlker Ayrık, filmin senaryosundan dolayı Belçika'ya gitmişti. Dizide bir süredir Belçika'da olan Çağatay bu sezon diziye sürpriz bir şekilde geri dönmesi bekleniyor.

İLKER AYRIK GERİ DÖNDÜ

İlker Ayrık'ın Seksenler dizisine geri dönmesiyle beraber, dizide yepyeni bir hikaye de başlıyor. Belçika'da herkesten gizli evlenen Çağatay, Belçikalı eşi Amelie ile beraber Rukiye'nin karşısına çıkacak. Karşısında yabancı bir gelin gören Rukiye'nin tepkisi ve karakterlerin başlarına gelecek olanlar ise dizi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İlker Ayrık, Seksenler dizisine geri dönmesiyle ilgili "Burası zaten benim ailem gibiydi. Eve geri dönmüş gibi hissediyorum" dedi.

ÇAĞATAY'IN EŞİNİ ZEYNEP DEMİREL OYNAYACAK

Belçika'dan dönen Çağatay'ın eşini ise 2019 Miss Belçika güzeli olan Zeynep Demirel canlandıracak. Demirel, Seksenler ailesine Çağatay'ın Belçikalı eşi "Amelie" olarak katılacak. Zeynep Demirel, Seksenler dizisine katılmasıyla ilgili "Seksenler dizisinin usta oyuncularıyla kamera karşısına geçtiğim için mutlu ve heyecanlıyım. Kendimi çok şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.