Oyuncu İğdigül, hayvanlara yapılan işkenceye dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e yürüyecek
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Oyuncu İğdigül, hayvanlara yapılan işkenceye dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e yürüyecek

15.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:25
Oyuncu İğdigül, hayvanlara yapılan işkenceye dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e yürüyecek

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan dizi oyuncusu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, sokak hayvanlarına yönelik işkencelere ve hayvan haklarına dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e yürüyüşe başladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan dizi oyuncusu ve hayvan hakları savunucusu Semih İğdigül, sokak hayvanlarına yönelik işkencelere ve hayvan haklarına dikkat çekmek için Mersin'den İzmir'e yürüyüşe başladı.

İğdigül, yürüyüş öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada yıllardır sokak hayvanlarının yaşaması ve hayvanlara yapılan işkenceleri durdurmak için çaba gösterdiğini belirtti.

Hayvan haklarına dikkat çekmek için daha öncede Erdemli'den Azerbaycan'akadar motosikleti ile gittiğini kaydeden İğdigül, ayrıca okullara giderek öğrencilere hayvan hakları konusunda bilgilendirme yaptığını da söyledi.

İzmir'e başlattığı yürüyüşünün yaklaşık 3 ay süreceğini ifade eden İğdigül, şöyle devam etti:

"Hayvanlar da bizler gibi canlı ve yaşamak onlarında hakkı. Özellikle son zamanlarda canlarımıza yapılan işkence, ayaklarının kesilmesi, tecavüz edilmesi ve katliamları protesto etmek için üzerime 'Yaşamak istiyoruz' yazılı yelek giyerek 1200 kilometre mesafedeki İzmir'e yürüyerek gideceğim. Bu yürüyüş yaklaşık 3 ay sürecek. Gittiğim her yerde hayvanlara yapılan işkence ve eziyetleri anlatacağım. İzmir'de 86 yaşındaki alzaymır hastası annem Leyla İğdigül yaşıyor. Hayvanlara işkence edenleri anneme şikayet edeceğim."

İğdigül, hayvanları çok sevdiğini ve onların haklarını her zaman savunacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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