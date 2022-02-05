Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor - Haberler Magazin
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Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Bir süredir müzisyen Emir Ersoy ile aşk yaşayan başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, nikah masasına oturuyor. Çift, 25 Şubat'ta İzmir'de 50 kişinin katılacağı bir törenle dünyaevine girecek.

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde başrol oynayan başarılı oyuncu Gökçe Bahadır, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Emir Ersoy'la evlilik kararı aldı.

NİKAH TARİHİ VE YERİ BELLİ OLDU

Çift, 25 Şubat Cuma akşamı İzmir Çeşme'de aile ve arkadaşları arasında düzenlenecek küçük bir törenle evlenecek. 50 davetliden oluşacak nikaha katılım sınırlı sayıda tutulacak. Oyuncu ve müzisyenin nikahtan sonraki düğünü Alaçatı'da gerçekleşecek.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla sohbet eden Gökçe Bahadır, evlilikle ilgili sorulara da "Kısmet artık" cevabını vermişti.

Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Gökçe Bahadır, Emir Ersoy, Düğün, İzmir, Magazin, Haber

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