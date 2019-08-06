Oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızının son hali görenleri şaşkına uğrattı

06.08.2019 08:55

Rol aldığı Fatmagül'ün Suçu Ne?, Muhteşem Yüzyıl VE Doksanlar gibi projelerle adını duyuran başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu'nun kızının son hali herkesi şaşırttı.

BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Çocuğunu gözlerden uzak büyüten Dermancıoğlu'nun 19 yaşındaki kızı Refia Dermancıoğlu, son görüntüsünün yanı sıra annesine olan benzerliğiyle de dikkat çekti. Dermancıoğlu, kızının babasından oyunculuk kariyerini yapmasını istemediği için boşanmıştı.

ESRA DERMANCIOĞLU KİMDİR?

Esra Dermancıoğlu 1968 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitim aldı. Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri ve ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler aldı.

Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 163. bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında ise çekimleri yalnızca bir gün süren Moral Bozukluğu ve 31 isimli filmde rol aldı.

2010 yılında Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçti ve bu rol ile popüler bir oyuncu oldu. 2015 yılında Merdiven Baba filiminde Hacı Ali Konuk ile başrolü paylaştı. 2018 yılında ATV ekranlarında yayın hayatına başlayan, 80'lerin efsane dizisi Şahin Tepesi dizisinden aynı isimle uyarlanan dizinin ana kadrosunda yer aldı ve Ceylan Topçu karakterine hayat verdi. Dizide Zerrin Tekindor, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Murat Aygen, Ebru Özkan, Kaan Taşaner ve Leyla Tanlar gibi isimlerle birlikte çalıştı.