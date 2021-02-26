Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
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Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı

26.02.2021 09:11 | Son Güncelleme: 26.02.2021 09:36

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Behice karakterini oynayan Esra Dermancıoğlu, dün akşam yayınlanan bölümle diziye veda etti. Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından da duygusal bir paylaşım yaptı.

Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Kerem Alışık'ın başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova dizisi, dün akşam 85. bölümüyle ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova'da 'Behice' karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı.

İNTİHAR SAHNESİYLE VEDA ETTİ

Son bölümde Hünkar Yaman'ı öldürdüğünü açıklayan Behice, Fekeli'ye suçunu itiraf ettikten sonra uçurumdan kendini attı. Böylece Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin, Yılmaz'ı canlandıran Uğur Güneş'in ardından Behice rolündeki Esra Dermancıoğlu da diziye veda etti.

"İNSAN BAZEN ÖLÜME GÜLEREK GİDER"

Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrılan Esra Dermancıoğlu Instagram hesabından veda paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımında, "Bazen insan o¨lu¨me bile gu¨lerek gider" sözlerinin ardından dizi ekibine teşekkür etti.

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
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