Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum
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Oyuncu Emre Kınay'dan "Rol için soyunur musun?" sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum

Jülide Ateş'in programına konuk olan oyuncu Emre Kınay, "Rolünüz için soyunur musunuz?" sorusuna "Seyirci tahammül edebilirse soyunurum" diyerek esprili bir cevap verdi.

Oyuncu Emre Kınay'dan
13.05.2020 13:32 | Son Güncelleme: 13.05.2020 13:41

Başarılı oyuncu Emre Kınay, Jülide Ateş'in Haber Global ekranlarında yayınlanan 40 programının konuğu oldu.Gündem yaratacak açıklamalarda bulunan Emre Kınay, "Rol için soyunur musunuz?" sorusuna da cevap verdi.

"GENÇ KUŞAĞA GÜVENİYORUM, İNANIYORUM"

Duru Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni ve oyuncu Emre Kınay, kendisine ayrılan 2'lşer dakikalık sürede 40 soruyu tüm içtenliğiyle yanıtladı. Ancak Kınay çoğu soruda ek süre istedi. Jülide Ateş, Emre Kınay'a "Yeni nesil oyuncular kitap okumuyor. Sokakta yürüyemiyorlar ama, 3 sezon dizi yapamadıklarında o yürüyemedikleri sokaklardan ellerini kollarını sallayarak gidecekler cümlelerini hatırlatarak "Genç oyunculara karşı ön yargılı mısınız?" sorusunu yöneltti.

Emre Kınay ise "Hayır değilim. Son birkaç projemde benimle birlikte oynayan oyuncular star gündemine oturdular. Oyunculuk mesleğinin ne olup ne olmadığına cevap verdiğim bir soruydu. Bir oyuncunun okur yazar olmasına dair verdiğim bir yanıttı. Gençlerin okumalarını yeterli bulmuyorum. Güncel edebiyat takip ediliyor. Genç kuşağa güveniyorum, inanıyorum, sürdürülebilirlik konusunda kaygılarım var" dedi.

Oyuncu Emre Kınay'dan 'Rol için soyunur musun?' sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum

"SEYİRCİ TAHAMMÜL EDERSE SOYUNURUM"

Kınay, Jülide Ateş'in "Rolünüz için soyunur musunuz?" sorusunu ise "Seyirci tahammül edebilirse soyunurum" diyerek espriyle cevaplardı. Ardından da "Aktörün yaptığı iş hayatın kesitini çıkarmaktır. Aktör cinsiyetsizdir. Köpeği de canlandırabilirsiniz, eşcinseli de canlandırabilirsiniz, 30 yaşındayken 60 yaşındaki birini de canlandırabilirsiniz" diyerek yanıtladı.

Oyuncu Emre Kınay'dan 'Rol için soyunur musun?' sorusuna cevap: Seyirci tahammül ederse soyunurum

"VİZYONER OLMAYANLARDAN DANIŞMAN OLMAZ"

Emre Kınay'ın Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları üyelerinden Hülya Koçyiğit için söyledikleri de 40'da konuşulan konular arasında yer aldı. Emre Kınay'a Hülya Koçyiğit için söyledikleri hatırlatıldı.

Emre Kınay, Hülya Koçyiğit'in "Projeler üretiyoruz, Cumhurbaşkanına sunuyoruz o da karar veriyor" cümlesi üzerine "Sayın Cumhurbaşkanını uyarmak isterim danışmanlarını değiştirsin, direkt ve derhal diyerek, vizyoner olmayanlardan danışman olmaz" demişti…

Jülide Ateş, Emre Kınay'a Hülya Koçyiğit'le ilgili o cümleleri hatırlattı.

Kınay'ın yanıtı şöyle oldu: "Hülya Koçyiğit'in vizyonuyla ilgili tartışma başlatırım evet. Hülya Hanım'ın sözleri özelinde söylediklerimin altına imzamı atarım. Ötesiyle ilgili bir şey söylemiyorum! Diğer beyefendi ve unvan sahibi şahısları tanımıyorum. Hala da anı fikirdeyim" dedi.

Haber Yorumları (1)
RACO: ee yani ????
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