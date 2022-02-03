Oyuncu Emre Karayel'in babasının cenazesi toprağa verildi - Haberler
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Oyuncu Emre Karayel'in babasının cenazesi toprağa verildi

AA, Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Oyuncu Emre Karayel'in babasının cenazesi toprağa verildi

Oyuncu Emre Karayel'in vefat eden babası Öcal Karayel'in (88) cenazesi Adana'da toprağa verildi.

ADANA (AA) - Oyuncu Emre Karayel'in vefat eden babası Öcal Karayel'in (88) cenazesi Adana'da toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Öcal Karayel'in cenazesi merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığına getirildi. Burada Karayel'in tabutunun üstüne Fenerbahçe atkısı konuldu.

Karayel'in naaşı, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kısa süre önce baba olan Emre Karayel, gazetecilere, babasının torununu gördüğünü söyledi.

Karayel, "Babam 88 yaşındaydı. Allah rahmet eylesin. Torununu bekliyordu. Yoğun bakımda fenalaşmıştı. Sonra gözlerini açtı. Torununu gösterdik. Onu gördü. Bugün mübarek gün, Hakk'ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Özleyeceğiz." dedi.

Gazetecilerin Fenerbahçe atkısını hatırlatılması üzerine Karayel, "Babam Fenerbahçeli diye tabutun üstüne koyduk. Hepimizi Fenerbahçeli yapan odur. Babamdır." diye konuştu.

Oyuncu Emre Karayel'in babasının cenazesi toprağa verildi

Oyuncu Emre Karayel'in babasının cenazesi toprağa verildi

Oyuncu Emre Karayel'in babasının cenazesi toprağa verildi

Oyuncu Emre Karayel'in babasının cenazesi toprağa verildi

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

Emre Karayel, Fenerbahçe, Cenaze, Adana, Güncel, Haber

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