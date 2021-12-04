Oyuncu Emir Benderlioğlu, Barbaros Akdeniz'in Kılıcı dizisine dahil oldu

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Ulaş Tuna Astepe, Yiğit Özşener, Pelin Akil ve Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yer aldığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi, kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken diziye son olarak başarılı oyuncu Emir Benderlioğlu katıldı.

YENİ BÖLÜMDE EKRANDA OLACAK

Denizcilik alanında zamanının en önemli bilim adamları arasında yer alan, Türk denizcilik tarihinin parlayan yıldızı Piri Reis'e hayat verecek olan başarılı oyuncu Benderlioğlu, 12. Bölüm itibariyle ekranlarda olacak.

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı, Midilli'den çıkan Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın tehlikelere göğüs gerip yükselerek denizlerin fatihi olmalarını ve Barbaros kardeşlere dönüşme serüvenini anlatıyor. Dizide başrollerin yanı sıra Cemre Gümeli, Yetkin Dikinciler, Okan Şenozan, İsmail Filiz, Caner Topçu, Aytek Şayan, Gonca Cilasun, Burcu Gül Kazbek, Tolga İskit, Doruk Nalbantoğlu, Murat Göçmez, Gökhan Gencebay, Batuhan Bayar, Ümit Çırak ve Devrim Evin gibi birbirinden başarılı isimlerin yer alıyor.

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