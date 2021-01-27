Oyuncu Ekrem Gökkaya'nın eşi Alev Gökkaya: Ekrem kendisini hiç unutturmadı

BARTIN'da 10 gün önce tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Yeşilçam'ın usta oyuncularından Ekrem Gökkaya'nın (87) eşi Alev Gökkaya, "Ekrem Gökkaya, 89 yılında Yeşilçam'ın bitmesinden sonra kendini sosyal medyada paylaştığı videolarla hiç unutturmadı" dedi.

İstanbul'da yaşayan, 200'e yakın sineme ve televizyon filminde oyuncu, prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak çalışan Ekrem Gökkaya'ya 1989 yılında KOAH teşhisi konuldu. Doktorların tavsiyesi üzenine Gökkaya, eşi Alev Gökkaya (64) ve oğlu Evren Gökkaya ile birlikte Bartın'a yerleşti. 5 yıl önce İnkum tatil beldesinde İskele Mahallesi'ndeki tek katlı eve yerleşen Ekrem Gökkaya, sosyal medya hesabından eşi Alev Gökkaya'nın cep telefonuyla çekim yaparak paylaştığı binlerce videoyla birlikte 'Yeşilçam' ruhunu yaşatmaya özen gösterdi. Ekrem Gökkaya, beldede yaşadığı süre içerisinde 'Benim Dünyam' ve 'Batan Güneş Yeşilçam' isimli kitaplarını çıkartarak, anılarını kaleme döktü.

VASİYETİ ÜZERİNE BARTIN'A DEFNEDİLDİBartın Devlet Hastanesi'nde 4,5 ay önce nefes darlığı şikayetiyle tedaviye alınan Ekrem Gökkaya, 10 gün önce yaşamını yetirdi. Ünlü sinema oyuncusu Gökkaya, vasiyeti üzerine Bartın Yenişehir Mezarlığı'na defnedildi.'BARTIN VE İNKUM AŞIĞIYDI'Gökkaya'nın eşi Alev Gökkaya, Demirören Haber Ajansı'na Ekrem Gökkaya'nın özel hayatını anlattı. Alev Gökkaya, "Ekrem sert görünen ama özünde dünya tatlısı bir insandı. Onu tanıyanlar önceden korktuklarını söylerlerdi ama içine girip tanıdıktan sonra pamuk gibi bir kalbi olduğunu görürlerdi. Ekrem Yeşilçam hayrına bir insandı. Hayatının büyük kısmını geçirdiği Yeşilçam 1989 yılında bitince, kendisine doktorlar tarafından KOAH teşhisi konuldu ve İstanbul dışında yaşamamız gerektiği söylendi. Ondan sonra Bartın'a yerleştik. Ekrem Bartın'ı çok seviyordu. Zaten hemen aklına burası geldi ve yerleştik. Sürekli Bartın'ı tanıttı, sevdiğini anlattı. Ekrem Bartın'a gömülmek istedi. Aslında onun Zincirlikuyu'da aile mezarlığı vardı ama burayı tercih etti. Ayrıca son 5 yılımızı geçirdiğimiz İnkum tatil beldesini çok seviyordu. Ekrem Gökkaya 35 filmin yapım yönetmenliğini yaptı. Kemal Sunal, Fatma Girik, Ferdi Tayfur, Oya Aydoğan hep beraber çalıştı. Ayrıca 200 filmde oyuncu olarak rol aldı. Ekrem Gökkaya Yeşilçam hatıralarını anlattığı 2 kitap çıkardı. Bize de anılarını anlatırdı, bunları kitabına sığdırdı. 'YEŞİLÇAM VEFASIZLIĞINI SOSYAL MEDYA İLE ÇÖZDÜ'Yeşilçam'ın bütün yıldızlarına olduğu gibi Ekrem Gökkaya'da vefasızlık yapıldığı söyleyen Alev Gökkaya şunları söyledi:

"Ekrem Gökkaya, Yeşilçam var olduğu sürece bir vefasızlıktan bahsetmezdi, ama ne zamanki Yeşilçam bitti, derneklerin bile vefasızlık yaptığını görüyoruz. Bu sosyal medya yaygın olduğu için Ekrem Gökkaya'nın değerini anladılar ve Ekrem de bunu göstermiş oldu. Ekrem'in vefatından sonra binlerce insan telefonda ağlayarak, bana başsağlığı mesajlarını ilettiler. Hatta Ekrem beyin sosyal medya hesaplarının da kapanmamasını istiyorlar, demek ki vefalılarda varmış dünyada onu düşünüyorum. Ekrem'in de bunu görmesini isterdim. İnşallah öbür taraftan hissediyordur. Ekrem Gökkaya sosyal medyadaki hesabından binlerce video çekip yayınlardı. Ama kendisi hiç dile getirmedi ama bir ödül verilsin ya da bir yere çağırılsın bu hiç yapılmadı. Bunlar hiç olmadı. Sadece bir kere Ankara'da 50 yıl ödülü aldı. En başta Yeşilçam'ın bir derneği başsağlığı bile dilemedi. Buna üzülüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR