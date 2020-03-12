Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
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yasak elma dizisi, Instagram, Eda Ece, Elele, Magazin

Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Eda Ece, bir dergi için küvetin içinde poz verdi. Fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan oyuncuya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

12.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:48
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol oynayan Eda Ece, Elele dergisinin Mart sayısı için kamera karşısına geçti. Ece'nin sosyal medya hesabından peş peşe paylaştığı fotoğrafı gören takipçileri tepkisiz kalamadı.

PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Pis Yedili, Beni Böyle Sev ve İlişki Durumu Karışık gibi dizilerde rol alan ancak yıldızı Yasak Elma ile parlayan Eda Ece, adından söz ettirmeye devam ediyor. Yasak Elma'da Yıldız karakterini oynayan ve farklı tarzıyla dikkat çeken Ece, Elele dergisi için kamera karşısına geçti. Birbirinden farklı pozlar veren güzel oyuncu, fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Peş peşe paylaşım yapan Eda Ece, son olarak küvette çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

TAKİPÇİLERİ YORUM YAĞDIRDI

Beyaz kıyafetiyle küvette poz veren oyuncunun fotoğrafına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı. Oyuncunun fotoğrafına "Harikasın", "Nasıl güzelsin maşallah sana", "Sen nesin be" ve "Kalbim" gibi yorumlar yapıldı.

İşte Eda Ece'nin dergi için verdiği pozlar...

Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi

Haberin Videosu:

Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi

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Haber Yorumları (2)
FERHAT: off ne küvet pozuymuş kendimizden geçtik
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UYANIK: küvette poz deyince bi heveslendik sorma gitsin , lakin havamızı aldık cancağızım :):):)
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500
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