Oyuncu Deniz Işın, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı
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Oyuncu Deniz Işın, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı

29.12.2020 08:18 | Son Güncelleme: 29.12.2020 08:31
Oyuncu Deniz Işın, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı

Dün akşam ekrana gelen Sefirin Kızı dizisine Sahra'nın ölüm sahnesi damga vurdu. Diziye sonradan dahil olarak Sahra karakterini oynayan Deniz Işın da dün akşam yayınlanan bölümle kadrodan ayrıldı.

Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, dün akşam 34. bölümüyle Star TV'de ekrana geldi. Dizinin büyük bir ilgiyle izlenen son bölümünde bir de veda sahnesi yaşandı.

DİZİDEN AYRILDI

Sahra ve Gediz'in yeni başlayan aşkı Nare ve Sancar'ın aşkının önüne geçmeye başladı. Ancak ilişkileriyle herkesi ekrana kilitleyen çiftten kötü haber geldi ve Sahra hayatını kaybetti. Diziye sonradan dahil olan Deniz Işın da dün akşam yayınlanan bölümle senaryo gereği ölerek kadrodan ayrılmış oldu.

Oyuncu Deniz Işın, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı

"EFSANE BİR YOLCULUKTU"

Dizi setinde çektirdikleri pozları Instagram hesabından yayınlayan Işın, veda paylaşımında "Benim için efsane bir yolculuktu. Sahra olmak, olmaya çalışmak niyetiyle gittiğim yerde bir de üstüne çok şey öğrendim ve çok güzel bir sürü insan kazandım. Çok teşekkürler" dedi.

Oyuncu Deniz Işın, Sefirin Kızı dizisinden ayrıldı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 08:31:05. #1.14#
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