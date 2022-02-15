Oyuncu Demet Özdemir'in evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklatıyor - Haberler
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Oyuncu Demet Özdemir'in evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklatıyor

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Kısa bir süre önce ayrılıp barıştığı şarkıcı Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alan oyuncu Demet Özdemir'in tercih ettiği siyah elbisenin fiyatı belli oldu. Özdemir'in özel tasarım siyah elbisesinin fiyatı tamı tamına 17 bin TL.

Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri dizisindeki öpüşme sahneleriyle gündemden düşmeyen Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda Oğuzhan Koç ile ayrılıp kısa süre içinde de barıştı. Koç, ayrılığa dayanamadığı sevgilisine 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi etti.

ELBİSENİN FİYATI BELLİ OLDU

Demet Özdemir teklif aldığı sırada siyah bir elbise tercih etti. Oyuncunun göğüs ve sırt dekolteli kıyafetinin fiyatı da belli oldu. Fenomenler Ne Giymiş Instagram hesabından paylaşımına göre, Özdemir'in siyah özel tasarım elbisesinin fiyatı 17 bin 081 TL.

Oyuncu Demet Özdemir'in evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı belli oldu

AŞK POZUNA BEĞENİ YAĞIYOR

Şimdilerde evlilik heyecanı yaşayan Demet Özdemir, 14,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Oğuzhan Koç ile evlilik teklifinden sonra çekilen bir fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu. Oyuncunun yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşımı kısa sürede 480 binden fazla beğeni aldı.

Oyuncu Demet Özdemir'in evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı belli oldu

Oyuncu Demet Özdemir'in evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı belli oldu

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un sürpriz evlenme teklifini kabul ettiDemet Özdemir, Oğuzhan Koç'un sürpriz evlenme teklifini kabul etti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Demet Özdemir, Oğuzhan Koç, Instagram, Evlilik, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

pentakill lol:

yazıktır israftır. israf günahtır.

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