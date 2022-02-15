Oyuncu Demet Özdemir'in evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklatıyor

Netflix'te yayınlanan Aşk Taktikleri dizisindeki öpüşme sahneleriyle gündemden düşmeyen Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda Oğuzhan Koç ile ayrılıp kısa süre içinde de barıştı. Koç, ayrılığa dayanamadığı sevgilisine 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi etti.

ELBİSENİN FİYATI BELLİ OLDU

Demet Özdemir teklif aldığı sırada siyah bir elbise tercih etti. Oyuncunun göğüs ve sırt dekolteli kıyafetinin fiyatı da belli oldu. Fenomenler Ne Giymiş Instagram hesabından paylaşımına göre, Özdemir'in siyah özel tasarım elbisesinin fiyatı 17 bin 081 TL.

AŞK POZUNA BEĞENİ YAĞIYOR

Şimdilerde evlilik heyecanı yaşayan Demet Özdemir, 14,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Oğuzhan Koç ile evlilik teklifinden sonra çekilen bir fotoğrafını paylaşarak kalp emojisi koydu. Oyuncunun yoruma kapalı olarak yaptığı paylaşımı kısa sürede 480 binden fazla beğeni aldı.