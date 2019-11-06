Oyuncu çift Alper Saldıran ile Pınar Tuncegil tek celsede boşandı

06.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 06.11.2019 12:25

Son olarak Bir Aile Hikayesi adlı dizide rol alan yakışıklı oyuncu Alper Saldıran, 2013 yılında evlendiği meslektaşı Pınar Tuncegil boşandı. İstanbul 11. Aile Ceza Mahkemesindeki duruşmasına Saldıran ve Tuncegil ile avukatları katıldı.

3 DAKİKADA BOŞANDILAR

Mahkeme hakiminin, "Boşanmak konusunda kararlı mısınız?" sorusuna her iki tarafta boşanma konusunda anlaştıkları yönünde cevap verdi. Yaklaşık 3 dakika süren duruşma sonunda çift, anlaşmalı olarak boşandı.

"İYİ ARKADAŞI OLDUĞUMUZ İÇİN BOŞANMA KARARI ALDIK"

Kimseye haber vermeden adliyeye gelen çift, Işın Karaca'nın boşanma duruşmasını bekleyen muhabirlere yakalandı. Karşısında muhabirleri görünce şoke olan çift, yaptıkları açıklamada "Dostluğumuzun bozulmaması için böyle bir karar aldık. 14 yıldır tanışıyoruz. İyi arkadaş olduğumuz için boşanma kararı aldık." dedi.

İHANET İDDİALARINI YALANLADI

Alper Saldıran ile çocukluk arkadaşı olduğunu ve yaklaşık 14 yıldır tanıştıklarını söyleyen Pınar Tuncegil, evliliklerinde herhangi bir ihanet olmadığını söyledi. Tuncegil aynı zamanda evliliklerinin sadece kağıt üzerinden bittiğini arkadaşlıklarını devam edeceklerini söyledi.