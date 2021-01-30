Oyuncu Cicely Tyson hayatını kaybetti

Siyahi oyuncular için verdiği mücadele ile tanıdığımız ABD'li oyuncu Cicely Tyson, 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. İşte ABD'yi yasa boğan ölüm haberinin ayrıntıları...

70'li yıllarda canlandırdığı karakterlerle sinema sektöründeki Afroamerikalı kadınlara karşı birçok stereotipi yıkan ünlü oyuncu Cicely Tyson, 96 yaşında vefat etti.

MENAJERİ DUYURDU

Tyson'ın ölüm haberi menajeri tarafından duyuruldu. Sanatçının ölümüyle ilgili detay verilmedi.

70 YILLIK KARİYER...

70 yıllık kariyerinde Tyson, ABD'nin siyah vatandaşlarını suçlu, ve etik dışı gösteren yapımlarda oynamayı reddetti. Meslektaşlarına da aynı duruşu sergilemesi için birçok kez çağrıda bulundu.





ONURSAR OSCAR ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Tyson kariyeri boyunca 100'den fazla film, dizi ve müzikalde rol aldı. 1972 yapımı Sounder filmindeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday oldu. 88 yaşında oynadığı 'The Trip to Bountiful'daki rolüyle Tony ödülü kazanan en yaşlı oyuncu oldu. Tyson, 2018 yılında Onursal Oscar ödülüne değer görüldü.

Kaynak: Snob Magazin