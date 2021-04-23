Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası
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Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

4 ay önce ilk bebeği Talia'yı kucağına alan güzel oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından kızı ve eşi Buğra Toplusoy'un fotoğrafını paylaştı. Paylaşımın ardından babasına benzerliğiyle dikkat çeken Talia'yı görenler "Babasının kopyası" yorumunu yaptı

Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla adından söz ettirdikten sonra 2018 yılında iş adamı Buğra Toplusoy ile evlenen ve uzun süredir yurt dışında yaşayan oyuncu Ceyda Ateş, paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

"BABASININ KOPYASI"

4 ay önce ilk bebeğini kucağına alan Ateş, dün kızı ve eşinin sevimli hallerinin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın ardından oyuncunun 4 aylık kızının babasına olan benzerliği gündem oldu. Ateş'in takipçileri "Babasının kızı", "Babasının kopyası", "Tıpkı babası" gibi yorumlarda bulundu.

Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası

Daha önce bebeğinin fotoğrafını paylaşan oyuncu "Hep baba diyorlar. Şaka şaka kızmadım. Sağlığımız yerinde olsun yeter" diyerek espri yapmıştı.

Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası
Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası
Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası
Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası
Oyuncu Ceyda Ateş'in 4 aylık bebeğini gören herkes aynı yorumu yapıyor: Babasının kopyası
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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