Oyuncu Celil Nalçakan isyan etti: Hayvana eziyet edeni görürsem döveceğim

Oyuncu Celil Nalçakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hayvan hakları yasasının çıkarılmamasına isyan ederek "Hayvana eziyet edeni gördüğümde suratını asfalta çıkarana kadar döveceğim" dedi.

Başarılı oyuncu Celil Nalçakan, bir süredir çıkarılması beklenen hayvan hakları yasasıyla ilgili bir sitemde bulundu. Twitter hesabından "Kendimi ihbar ediyorum" diyen oyuncu, hayvana eziyet eden birini gördüğünde şiddet uygulayacağını söyledi.

"SURATININ AKSİNİ ÇIKARANA KADAR DÖVECEĞİM"

Her geçen gün hayvanlara yapılan eziyetin artmasıyla bir türlü çıkarılmayan 'hayvan hakları yasası'na göndermede bulunan Nalçakan bu konuda kendisinin harekete geçeceğini söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan oyuncu, "Madem 'hayvan hakları yasası' çıkmıyor, kendimi ihbar ediyorum! Bir hayvana eziyet eden bir insan artığı gördüğümde, suratının aksini asfalta çıkarana kadar dövmezsem adım Celil değil! Ben derim ki 'hayvan' dövdüm" dedi.

CELİL NALÇAKAN KİMDİR?

Celil Nalçakan, 10 Haziran 1978 günü Sivas'ta, öğretmen bir anne ve babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra Cumhuriyet Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği bölümüne girdi. Ancak 7 yıldan sonra okulu bıraktı ve Sivas Devlet Tiyatrosu'na girdi. Sonra Balıkesir Üniversitesi'nde Turizm Otel İşletmeciliği okumaya başladı ancak orada da tiyatroya devam etti. Türvak'ın sınavını kazandı ve İstanbul'a yerleşerek burada oyunculuk eğitimine devam etti.

Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Sıla dizisi ile geçti. Hanımın Çiftiği, Kış Masalı, Bitmeyen Şarkı, Keşanlı Ali Destanı, Galip Derviş ve Vicdan gibi dizilerde rol alan Celil Nalçakan son olarak Bir Aile Hikayesi dizisinde oynadı.