Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
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Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı

17.03.2021 16:00 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:51

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Bige Önal'ın eski futbolcu babası Erhan Önal, son yolculuğuna uğurlandı. Babasını kaybetmenin acısını yaşayan oyuncu, cenazede sevgilisi Aras Bulut İynemli'nin desteğiyle ayakta durabildi.

Hayatını kaybeden Türk futbolu ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Erhan Önal bugün son yolculuğuna uğurlandı. Önal için Bornova Kent Mezarlığı'nda tören düzenlenirken, cenaze namazı da pandemi koşulları nedeniyle kabristanda kılındı.

SEVGİLİSİNİN DESTEĞİYLE AYAKTA DURDU

Cenazeye spor, sanat ve iş dünyasından birçok kişi katıldı. Ayrıca taraftarlar da Erhan Önal'ın cenazesinde hazır bulundu. Önal'ın oyunculuk yapan kızı Bige Önal ve ailesi gözyaşlarını tutamadı. Bige Önal'ı bu acılı gününde oyuncu sevgilisi Aras Bulut İynemli de yalnız bırakmadı.

Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı

TAKIM ARKADAŞLARI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Erhan Önal'ın Galatasaray'da birlikte oynadığı takım arkadaşları Arif Kocabıyık ve Metin Yıldız büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Arif Kocabıyık Erhan Önal'ın çok iyi bir kişiliğe sahip olduğunu belirterek, "Çok üzgünüm, kendisi hem çok iyi bir insandı hem de çok iyi bir futbolcuydu. Hepimizin başı sağ olsun, onu özleyeceğiz" dedi.

Metin Yıldız ise, "Hepimizin başı sağ olsun. Pandemiden dolayı burada olması gerekenler burada olamadı. Çok üzgünüz, değerli bir insanı kaybettik" ifadelerini kullandı.

Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Bugün hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası çıktı
Bugün hayatını kaybeden futbolcu Erhan Önal, oyuncu Bige Önal'ın babası çıktı
Haber Yorumları (7)
DİLEK: Tanrı''dan rahmet diliyoum. Mekanı cennet olsun.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
AYHAN YILDIZ: Bu kim oğlum? Herkesi ünlü yaptınız başımıza yeter artık
Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
YAŞ 50: Senin yaş yetmiyor demek ki. 1988 yılındaki Tarihi neuchatel xamax galibiyetinin en önemli mimarlarındandır. Allah rahmet eylesin. (Bu arada inanınki fenerliyim) Çok iyi futbolcuydu. .
2 Yayından Kaldır
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