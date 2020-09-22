Oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinden ayrıldı
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Oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinden ayrıldı

Çukur'un dün akşam ekrana gelen bölümünde Mahsun karakterini oynayan Berkay Ateş diziye veda etti. Çukur dizisinin sosyal medya hesabından "Yine bekleriz Mahsun" paylaşımı yapılırken, oyuncu da "Sizinle olmak güzeldi" dedi.

22.09.2020 07:29 | Son Güncelleme: 22.09.2020 07:41

Show TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Çukur, dün akşam 96. bölümüyle ekrana geldi. Heyecanlı anların yaşandığı Çukur'da bir de veda yaşandı.

DİZİDEN AYRILDI

Mahsun, yanına küçük kardeşlerini de alarak mahalleden ayrıldı. Mahsun'u yeni yolculuğunda annesi de yalnız bırakmadı. Böylece Çukur'un Mahsun'u canlandıran Berkay Ateş de 96. bölümde diziye veda etti.

Oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinden ayrıldı

"YİNE BEKLERİZ MAHSUN"

Çukur dizinin resmi sosyal medya hesaplarından "Sen Kuzular'a sahip çıktın ve kendi evinizi, kendi Çukur'unuzu kurmak için bir yola çıktın. Kapımız sana hep açık Mahsun. Yine bekleriz" paylaşımı yapıldı.

Berkay Ateş de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla "Yine gelirim. Seve seve, her zaman! Sizinle olmak en güzeliydi" yanıtını verdi.

Oyuncu Berkay Ateş, Çukur dizisinden ayrıldı

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (3)
FİFİ: bu dizi bitmedi mi ya galasına gelmiştik:))
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CENGO: böyle ayrılık mı olur. Bari Behlül kaçar deseydin. Her sezon dizinin kalitesi düşüyor. Senaristler yazacak bişey bulamadıkça saçmalıyorlar. ölüyo diriliyo, kayboluyor, tekrar ortaya çıkıyor saçmalık
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HASAN: Bu Cukuru nasil izliyorlar hayret ediyorum hem ayni senaryo mafyanin biri bitiyor biri geliyor ayni yemegi isit isit ye
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500
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