Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı

26.11.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:02

Doktorlar dizisinin yıldız oyuncusu Bekir Aksoy, eşi Nazife Orakçıoğlu ve 8 aylık bebekleri Asil, koronavirüse yakalandı. Tedavileri hastanede yapılan aile, taburcu olduktan sonra evinde karantinaya girdi.

Çiçek Taksi, Doktorlar ve Türk Malı gibi başarılı yapımlarda rol alan 51 yaşındaki Bekir Aksoy ve ailesinin testi pozitif çıkınca tedavilerine hastanede devam edildi.

TEDAVİLERİ HASTANEDE YAPILDI

Hastalığın ilk günlerini ağır geçiren Aksoy ailesinin sağlık durumları iyiye gidince tedavilerine evlerinde devam edilmeye karar verildi. Hastaneden taburcu olan çift, hastalıkları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

EŞİNİ DOĞUM YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, mart ayında dünyaya gelen oğlu Asil'in doğumunda eşini yalnız bırakmamıştı. Doğumhaneye giren oyuncu, doktorlarla çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak baba olduğunun müjdesini vermişti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Akıncı Üssü Davası'na FETÖ'cü hainlerin küstah tehditleri damga vurdu
Akıncı Üssü Davası'na FETÖ'cü hainlerin küstah tehditleri damga vurdu
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
ODTÜ'den heyecanlandıran buluş! Koklamak koronadan korunmaya yetiyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Sadece 4 parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Sadece 4 parti barajı geçebiliyor
Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı
Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı
Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı
Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı
Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Seki Özge Özberk Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Samet Aybaba Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kasım Bakan Futbol Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 15:02:03. #1.15#
title