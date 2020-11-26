Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı

Doktorlar dizisinin yıldız oyuncusu Bekir Aksoy, eşi Nazife Orakçıoğlu ve 8 aylık bebekleri Asil, koronavirüse yakalandı. Tedavileri hastanede yapılan aile, taburcu olduktan sonra evinde karantinaya girdi.

Çiçek Taksi, Doktorlar ve Türk Malı gibi başarılı yapımlarda rol alan 51 yaşındaki Bekir Aksoy ve ailesinin testi pozitif çıkınca tedavilerine hastanede devam edildi.

TEDAVİLERİ HASTANEDE YAPILDI

Hastalığın ilk günlerini ağır geçiren Aksoy ailesinin sağlık durumları iyiye gidince tedavilerine evlerinde devam edilmeye karar verildi. Hastaneden taburcu olan çift, hastalıkları hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

EŞİNİ DOĞUM YALNIZ BIRAKMAMIŞTI

Başarılı oyuncu Bekir Aksoy, mart ayında dünyaya gelen oğlu Asil'in doğumunda eşini yalnız bırakmamıştı. Doğumhaneye giren oyuncu, doktorlarla çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından yayınlayarak baba olduğunun müjdesini vermişti.