Oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atmış Sedat Peker'le tehdit etmiş
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Oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atmış Sedat Peker'le tehdit etmiş

Oyuncu Ayşegül Çınar polise kafa atmış Sedat Peker'le tehdit etmiş
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Müslim SARIYAR/ BEYOĞLU'nda gittikleri eğlence mekanında erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu ile birlikte olay çıkarınca gözaltına alınan Oyuncu Ayşegül Çınar'ın polis memuruna kafa attığı, polisleri "Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti.

Müslim SARIYAR/ BEYOĞLU'nda gittikleri eğlence mekanında erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu ile birlikte olay çıkarınca gözaltına alınan Oyuncu Ayşegül Çınar'ın polis memuruna kafa attığı, polisleri "Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onun adamları her yerde. Teker teker sizi vurduracağım" diye tehdit ettiği ileri sürüldü. Olayda darp ve bıçakla yaralanan 5'i polis memuru 9 kişi şikayetçi olduğu Çalıkoğlu ve Çınar ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. 

Karaköy Bankalar Caddesi'nde bulunan bir mekanda dün gece 01.00 sıralarında meydana gelen olayın detaylarına DHA ulaştı. Oyuncu Ayşegül Çınar'ın erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu'nun birlikte yemek yedikleri eğlence mekanında çevredekilerle tartıştı. Polis tutanağına göre daha sonra da mutfağa giden Çalıkoğlu eline iki bıçak alarak mekan sahibi ve çalışanlara saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, Çalıkoğlu'nu bırakmaya ikna edemediği bıçağı, bir anlık dikkatinin dağılmasından faydalanarak elinden aldı. 

POLİS MEMURUNUN SİLAHINI ALDI 

Furkan Çalıkoğlu, tekrar mekan yetkilileri ve çalışanlarına saldırmak istediği sırada kendisini tutmak isteyen polis memurunun belindeki silahı alarak mekanda ateş ettiği öğrenildi. İkinci kez zor kullanılarak gözaltına alınan Çalıkoğlu kelepçelenerek mekandan çıkarılmak istendi. 

SEDAT PEKER BİLE VİDEOSUNDA BENDEN BAHSETTİ Çalıkoğlu'nun mekandan çıkarıldığı sırada polislere engel olmak isteyen oyuncu Ayşegül Çınar ise, "Siz benim erkek arkadaşımı gözaltına alamazsınız. Ben sanatçıyım. Haritadan yer belirleyin. Gazetecileri çağıracağım buraya hepinizi rezil edeceğim. Ankara'daki rütbeli bağlantılarımı arayacağım. Sedat Peker bile videosunda benden bahsetti. Onlar her yerde. Sizi tek tek vurdurtacağım" dediği öğrenildi.  

OYUNCU ÇINAR POLİSE KAFA ATTI Gözaltına alınan Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu, doktor raporu alınmak üzere hastaneye götürüldüğü sırada iddiaya göre Ayşegül Çınar polis aracı içerisinde polis memuruna kafa attığı öğrenildi. Bıçak ve aldıkları darbeyle hafif şekilde yaralanan 5'i polis 9 kişi ise ayakta tedavileri yapıldı. 

ŞİKAYETÇİ OLDULAR Aralarında polislerin de bulunduğu 9 kişi, Çalıkoğlu ve Çınar'dan şikayetçi oldu. Geceyi Karaköy Polis Merkezi'nde geçiren Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar savcılığa sevk edildi. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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