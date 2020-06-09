Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Ayşegül Atik, 72 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncunun vefat haberini alan Işıl Yücesoy, "Dostumdu; yaktı, yıktı, gitti" dedi.

Unutulmaz dizilerin başında gelen En Son Babalar Duyar'ın Şükran'ı Ayşegül Atik, dün gece hayatını kaybetti. Birçok dizide rol alan başarılı oyuncunun ölüm haberi sevenlerini ve sanat camiasını derinden etkiledi. Atik'in öldüğünü öğrenen Armağan Çağlayan, Hayko Cepkin ve Işıl Yücesoy gibi ünlü isimler sosyal medya hesaplarında duydukları üzüntüyü paylaştı.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

IŞIL YÜCESOY

"Bir ömür geçirdik birlikte. Güldük, ağladık... İnsan gibi insan, sanatçı gibi sanatçıydı Ayşegül Atik... Dostumdu... Yaktı, yıktı ve gitti. Geride anılar... Anılar..."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Çocukluğumun, gençliğimin bir yıldızı daha bize veda etti... Güle güle Ayşegül Atik. Yattığın yer nur olsun..."

HAYKO CEPKİN

"Ayşegül Atik... Çocukluğumuzdan bir yaprak daha rüzgarına kapıldı."

DERYA BAYKAL

"Usta oyuncu Ayşegül Atik'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum çok üzüldüm... Mekanın cennet olsun, Allah rahmet eylesin güzel insan, güzel kadın..."

SABAHAT AKKİRAZ

Sanat ailemiz bir üyesini daha kaybetti. Ayşegül Atik yıllarca sanatı ile bize hep güzellikler kattı. Nur içinde uyusun...

HAKAN HATİPOĞLU

"'Önce alışveriş sonra fiş' Yeni nesil bilmez ama benim nesil bu skeçleri çok iyi bilir. Allah rahmet eylesin, ailesine baş sağlığı dilerim."