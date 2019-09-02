Oyuncu Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi

Oyuncu Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi

Son olarak İlişki Durumu Karışık isimli dizide yer alan oyuncu Aybike Esin Tumluer, cinsiyet değiştirdi. Göğüslerini aldıran oyuncu yeni adını Atlas Karan olarak değiştirdi.

02.09.2019 10:03
Oyuncu Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi

Berk Oktay ve Seren Şirince ile 'İlişki Durumu: Karışık' isimli dizide Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tumluer'in 2 yıl önce cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Aybike Esin Tumluer, yaşadığı değişim sürecini Onur Akay'a anlattı. Aybike Esin Tumluer'in yeni isminin Atlas Karan Tumluer olduğunu açıklayan Onur Akay, "İlişki Durumu Karışık isimli dizide çocuk bakıcısı 'Gülendam' karakteriyle hepimizin sevgisini kazanan ve konservatuardan yakın dostum olan 1988 doğumlu Aybike Esin Tumluer'den, uzun süre haber alamamıştım ve bu hafta sonu kendisi ile konuştuğumda hayatımın şokunu yaşadım. Önce telefonunu başka biri açtı zannettiğim anlarda, bana cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu itiraf etti. O artık Atlas Karan Tumluer'di." ifadelerini kullandı.

"MUTLUYUM"

Değişim sürecinin 4 yıl önce başladığını ve iki yıl önce ameliyat olduğunu söyleyen Tumluer, "Zekiyim, duyurmadım, her şey tamamlansın istedim ve mutluyum" dedi.

Oyuncu Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi
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YORUMLAR (155)

  • VATANDAS:
    Ben bu yasta ölümü dusunuyorum affedilmeyecek bir seyle Allahin huzuruna cikmayim diye, bu insani ve bunun gibileri yargilamak haddim degil , ama herkes kendine bir ceki duzen versin cunku dunyaya civi cakmiyoruz gidiyoruz , bu beden boyle kalmayacak toprak olacak o yuzden aşiriliktan kacinalim , donulmez yola girmeyelim derim.
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  • ABBATZ:
    Sen cehennemde yançaksın ALLAH seni kadın olarak yaratmış sen ALLAH a karşı gelerek cinsiyet değiştirdin öbür dünyada cayır cayır yanaçaksın.
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  • KAAN:
    LUT KAVMİNİ ZORLUYORUZ GALİBA LUT KAVMİ BİZDEN DAHA AHLAKLIYDI YÜCE ALLAH MİLLETİMİZİ ŞEYTANLAŞMIŞ ŞİZOFREN RUH HASTASI MUSALLATLARDAN KORUSUN
    Cevap Yaz 349 44 Yayından Kaldır
  • METIN ERKUŞTAN:
    İnanç yok üstadım kadın olsa ne yazar erkek olsa ne yazar zavallı
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