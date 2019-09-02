Oyuncu Aybike Esin Tumluer cinsiyet değiştirdi

02.09.2019 10:03

Berk Oktay ve Seren Şirince ile 'İlişki Durumu: Karışık' isimli dizide Gülendam karakterini canlandıran Aybike Esin Tumluer'in 2 yıl önce cinsiyet değiştirdiği ortaya çıktı.

CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Aybike Esin Tumluer, yaşadığı değişim sürecini Onur Akay'a anlattı. Aybike Esin Tumluer'in yeni isminin Atlas Karan Tumluer olduğunu açıklayan Onur Akay, "İlişki Durumu Karışık isimli dizide çocuk bakıcısı 'Gülendam' karakteriyle hepimizin sevgisini kazanan ve konservatuardan yakın dostum olan 1988 doğumlu Aybike Esin Tumluer'den, uzun süre haber alamamıştım ve bu hafta sonu kendisi ile konuştuğumda hayatımın şokunu yaşadım. Önce telefonunu başka biri açtı zannettiğim anlarda, bana cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğunu itiraf etti. O artık Atlas Karan Tumluer'di." ifadelerini kullandı.

"MUTLUYUM"

Değişim sürecinin 4 yıl önce başladığını ve iki yıl önce ameliyat olduğunu söyleyen Tumluer, "Zekiyim, duyurmadım, her şey tamamlansın istedim ve mutluyum" dedi.