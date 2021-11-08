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Oyuncu Aslıhan Gürbüz kardeşinin düğününde çiftetelli oynadı

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Oyuncu Aslıhan Gürbüz kardeşinin düğününde çiftetelli oynadı

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan düğününde çiftetelli oynayarak eğlendi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz'ün Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan düğününde çiftetelli oynayarak eğlendi.

Ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz, Bursa'nın İnegöl ilçesinde kardeşi Mustafa Ayhan Gürbüz ile Melike Yıldız'ın düğün törenine katıldı. Düğünde maske ve mesafe kurallarına riayet eden ünlü oyuncu, kardeşi ve gelin ile çiftetelli oynadı. "Masumlar Apartmanı" dizisinde rol alan oyuncu, geline altın takarak mutluluklar diledi. Gürbüz'ün kardeşi ile benzerliği ise dikkat çekti. - BURSA

Oyuncu Aslıhan Gürbüz kardeşinin düğününde çiftetelli oynadı

Oyuncu Aslıhan Gürbüz kardeşinin düğününde çiftetelli oynadı

Oyuncu Aslıhan Gürbüz kardeşinin düğününde çiftetelli oynadı

Oyuncu Aslıhan Gürbüz kardeşinin düğününde çiftetelli oynadı

Oyuncu Aslıhan Gürbüz kardeşinin düğününde çiftetelli oynadı

Oyuncu Aslıhan Gürbüz kardeşinin düğününde çiftetelli oynadı

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