Oyuncu Alperen Duymaz, Fethiye'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı
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Oyuncu Alperen Duymaz, Fethiye'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı

Oyuncu Alperen Duymaz, Fethiye'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen yangınlar herkes tarafından endişeyle takip ediliyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinde meydana gelen yangınlar herkes tarafından endişeyle takip ediliyor. Devlet kurumları ve gönüllülerin yardımıyla kontrol altına alınmaya çalışan yangın bölgelerine binlerce vatandaş gitti.

Oyuncu Alperen Duymaz da Fethiye'de yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Sosyal medyada hesabından canlı yayın açan oyuncu, yangın bölgesine yardım istedi.

Yayın sırasında tankerlerde su bittiğini söyleyen Duymaz, herkesi bölgeye yardıma çağırdı. 28 yaşındaki genç oyuncunun nefes nefese kaldığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: Hürriyet

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