Oyuncu Ali Sürmeli, rahatsızlığından dolayı ayrıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri dönüyor

Eylül ayında geçirdiği beyin kanaması sonucu uzun süre hastanede tedavi gören usta oyuncu Ali Sürmeli, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

YENİ BÖLÜMDE YER ALACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni yılda ekrana döneceğini söyleyen oyuncunun rol aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da geri döneceği öğrenildi. Oyuncunun haftaya ekrana gelecek olan bölümde olacağı da söylentiler arasında.

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Sürmeli, geçtiğimiz eylül ayında evinde rahatsızlanıp kusmaya başlamış ve hemen sağlık ekiplerinden yardım istemişti. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış ve apar topar ameliyata alınmıştı. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncu, tedavilerin ardından sağlığına kavuşmuştu.