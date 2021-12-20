OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de, binanın 11'inci katının balkonundan düşen, İzzet Altınmeşe'nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe'nin (42) cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

İSTANBUL (DHA) - MERSİN'de, binanın 11'inci katının balkonundan düşen, İzzet Altınmeşe'nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe'nin (42) cenazesi, toprağa verilmek üzere İstanbul'a gönderildi.

Mersin'de bir program için bulunan, Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu oyuncu Ali Murat Altunmeşe, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'ndeki apartmanın 11'inci kattaki balkonundan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yerde hareketsiz yatan Altunmeşe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Altunmeşe'nin cansız bedeni, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Altunmeşe'nin cenazesi, yakınlarına teslim edildi. İstanbul'a götürülen Ali Murat Altunmeşe'nin cenazesi, yarın ikindi vakti Göktürk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

OYUNCU ALİ MURAT ALTUNMEŞE'NİN CENAZESİ, İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu: Ben bunu iterim, istemiyorum

İstanbul'da bir AVM'de yaşanan çam ağacı tartışması gündem oldu: Ben bunu iterim, istemiyorum

 İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

İstanbul'da kar alarmı verildi, İBB düğmeye bastı! 290 bin ton tuz depolarda tutuluyor, araçlar hazır

 Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

Meteoroloji 19 Aralık Pazar günü tarihli raporunu paylaştı! Kar yağışıyla birlikte sıcaklık gündüz bile -20'lerin altına düşecek

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title