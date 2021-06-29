Oyuncu Ali Demirel Marmaris'te toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oyuncu Ali Demirel Marmaris'te toprağa verildi

Oyuncu Ali Demirel Marmaris'te toprağa verildi
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde zatürre, böbrek yetmezliği ve şeker rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Ali Demirel (77) toprağa verildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde zatürre, böbrek yetmezliği ve şeker rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Ali Demirel (77) toprağa verildi. Demirel'in cenazesinde ailesi ve komşuları yer alırken, sinema ve tiyatro camiasından kimsenin olmadığı görüldü.

Marmaris'te böbrek yetmezliği ve şeker rahatsızlığı bulunan sinema ve tiyatro sanatçısı Ali Demirel, eşi Melek Demirel ile birlikte yaşadığı evde rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede ileri zatürre teşhisi konulan Demirel, dün yaşamını yitirdi.

Demirel, bugün Siteler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Armutalan Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Demirel'in cenazesine eşi Melike, oğlu Sun ve kızı Sara Demirel ile torunu Alara Tezcan'ın yanı sıra Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve mahalleden komşuları katıldı. Cenazeden sinema ve tiyatro camiasından kimsenin olmadığı görüldü.Ali Demirel'in torunu Alara Tezcan, "Evde çok normaldi, sadece tansiyonu yükselmişti. Hastaneye götürdük ve olaylar acilde gelişti. Çok üzgünüm" dedi.Komşusu Metin Ergül ise, "İnsanlara karşı çok saygılı, nazik ve ters köşe yatırmayı severdi. Doğayı, hayvanları ve insanları çok severdi. Komşuluk ilişkileri örnek gösterilirdi. Adam gibi adamdı. Sanatçı dostlarının arayıp sorduğuna şahit olmadım ama sürekli anılarından bahsederdi. Hep beraber oyun oynadıkları arkadaşlarla anılarını konuşurduk. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.ALİ DEMİREL KİMDİR?

İstanbul'da 13 Mart 1944'te dünyaya gelen Ali Demirel, Levent Kırca ve Oya Başar'ın bir döneme damga vuran 'Olacak O Kadar' komedi programında yer aldı. Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Demirel, sinemada birçok karakteri canlandırdı. Marmaris'te evi bulunan ve İstanbul'a sürekli gelip giden Demirel, 2 çocuk ve 1 torun sahibiydi.


Oyuncu Ali Demirel Marmaris'te toprağa verildi
Oyuncu Ali Demirel Marmaris'te toprağa verildi
Oyuncu Ali Demirel Marmaris'te toprağa verildi
Oyuncu Ali Demirel Marmaris'te toprağa verildi
Oyuncu Ali Demirel Marmaris'te toprağa verildi
Oyuncu Ali Demirel Marmaris'te toprağa verildi
Oyuncu Ali Demirel Marmaris'te toprağa verildi
Oyuncu Ali Demirel Marmaris'te toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı
Oyuncu Ali Demirel son yolculuğuna uğurlandı
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININI İHA BÖYLE TESPİT ETTİ
MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGININI İHA BÖYLE TESPİT ETTİ
Süleyman Demirel'in manevi kızı İYİ Partili Aylin Cesur, Marmaris'te hayat kurtardı
Süleyman Demirel'in manevi kızı İYİ Partili Aylin Cesur, Marmaris'te hayat kurtardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şener Şen Taner Ölmez Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Ali Koç Mesut Özil Şenol Güneş Burak Yılmaz Emre Kocadağ
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Oyuncu Ali Demirel Marmaris'te toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 16:29:22. #1.14#

title