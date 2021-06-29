Oyuncu Ali Demirel Marmaris'te toprağa verildi

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde zatürre, böbrek yetmezliği ve şeker rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Ali Demirel (77) toprağa verildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde zatürre, böbrek yetmezliği ve şeker rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden sinema ve tiyatro sanatçısı Ali Demirel (77) toprağa verildi. Demirel'in cenazesinde ailesi ve komşuları yer alırken, sinema ve tiyatro camiasından kimsenin olmadığı görüldü.

Marmaris'te böbrek yetmezliği ve şeker rahatsızlığı bulunan sinema ve tiyatro sanatçısı Ali Demirel, eşi Melek Demirel ile birlikte yaşadığı evde rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede ileri zatürre teşhisi konulan Demirel, dün yaşamını yitirdi.

Demirel, bugün Siteler Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Armutalan Mahalle Mezarlığı'na defnedildi. Demirel'in cenazesine eşi Melike, oğlu Sun ve kızı Sara Demirel ile torunu Alara Tezcan'ın yanı sıra Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş ve mahalleden komşuları katıldı. Cenazeden sinema ve tiyatro camiasından kimsenin olmadığı görüldü.Ali Demirel'in torunu Alara Tezcan, "Evde çok normaldi, sadece tansiyonu yükselmişti. Hastaneye götürdük ve olaylar acilde gelişti. Çok üzgünüm" dedi.Komşusu Metin Ergül ise, "İnsanlara karşı çok saygılı, nazik ve ters köşe yatırmayı severdi. Doğayı, hayvanları ve insanları çok severdi. Komşuluk ilişkileri örnek gösterilirdi. Adam gibi adamdı. Sanatçı dostlarının arayıp sorduğuna şahit olmadım ama sürekli anılarından bahsederdi. Hep beraber oyun oynadıkları arkadaşlarla anılarını konuşurduk. Mekanı cennet olsun" ifadesini kullandı.ALİ DEMİREL KİMDİR?

İstanbul'da 13 Mart 1944'te dünyaya gelen Ali Demirel, Levent Kırca ve Oya Başar'ın bir döneme damga vuran 'Olacak O Kadar' komedi programında yer aldı. Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Demirel, sinemada birçok karakteri canlandırdı. Marmaris'te evi bulunan ve İstanbul'a sürekli gelip giden Demirel, 2 çocuk ve 1 torun sahibiydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan