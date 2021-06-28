Olacak O Kadar'ın unutulmaz ismi Ali Demirel hayatını kaybetti
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Olacak O Kadar'ın unutulmaz ismi Ali Demirel hayatını kaybetti

Olacak O Kadar'ın unutulmaz ismi Ali Demirel hayatını kaybetti
Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan - Haberler | Magazin

Olacak O Kadar programıyla akıllarda yer eden 77 yaşındaki Ali Demirel, Marmaris'teki evinde dün öğle saatlerinde fenalaştı. İleri derece zatürre teşhisi koyulan Demirel, tüm müdahalelere rağmen kaybetti.

Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel (77), dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ali Demirel'in yakınları ve dostlarının, cenazeyi nerde ve ne zaman defnedeceğini kararlaştırmak için İstanbul'dan ilçeye geleceği belirtildi.

ALİ DEMİREL KİMDİR?

13 Mart 1944, İstanbul doğumlu, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı Ali Demirel, sinemada bir çok projede, polis, icra memuru ve garson gibi karakterleri canlandırmış bir isimdir. Demirel, televizyonda yayınlanan 'Olacak O Kadar' adlı komedi programı ile tanındı.


Olacak O Kadar'ın unutulmaz ismi Ali Demirel hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Gündoğan

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